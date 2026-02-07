Mỹ định hướng lại xuất khẩu quốc phòng theo chiến lược “Nước Mỹ trên hết”

Hotline: 0822.173.636   |

Thế giới

Thúy Hà
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký một sắc lệnh hành pháp mới, yêu cầu chú trọng hơn tới lợi ích sản xuất trong nước khi Mỹ bán vũ khí cho các quốc gia khác, đồng thời xây dựng danh mục mới các dòng khí tài ưu tiên chào bán và dành ưu tiên cho những nước tăng đầu tư cho quốc phòng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký một sắc lệnh hành pháp mới, yêu cầu chú trọng hơn tới lợi ích sản xuất trong nước khi Mỹ bán vũ khí cho các quốc gia khác, đồng thời xây dựng danh mục mới các dòng khí tài ưu tiên chào bán và dành ưu tiên cho những nước tăng đầu tư cho quốc phòng.

Trực thăng AH-64E Apache của Lục quân Hoa Kỳ tại Căn cứ Andrews, ngày 12 tháng 6 năm 2025. Ảnh: AP.

Theo nội dung sắc lệnh ký ngày 6/2, để duy trì ưu thế quân sự và vượt trội về công nghệ, Mỹ sẽ triển khai Chiến lược chuyển giao vũ khí “Nước Mỹ trên hết”. Đây được mô tả là chiến lược đầu tiên thuộc loại này, nhằm bảo đảm các thương vụ bán vũ khí trong tương lai phục vụ lợi ích của Mỹ, thông qua việc tận dụng nguồn vốn và đơn đặt hàng từ nước ngoài để mở rộng năng lực sản xuất trong nước.

Sắc lệnh cũng nêu rõ Mỹ sẽ sử dụng các hoạt động bán và chuyển giao vũ khí để hỗ trợ các chương trình mua sắm và bảo đảm hậu cần của Lầu Năm Góc, trong đó có việc tăng cường độ bền vững của các chuỗi cung ứng quan trọng và tránh làm gia tăng tình trạng tồn đọng đối với các linh kiện, trang thiết bị ưu tiên, những yếu tố có thể ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng của Mỹ cũng như các đồng minh và đối tác.

Chính sách mới tập trung vào ba hướng chính: đưa ra định hướng và hướng dẫn triển khai rõ ràng cho các bên liên quan trong hoạt động chuyển giao vũ khí, xây dựng chiến lược tổng thể cho lĩnh vực này và tinh gọn quy trình giữa các bộ, ngành và cơ quan liên quan.

Theo sắc lệnh, trong vòng 120 ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, phối hợp với Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Thương mại Mỹ, phải trình một danh mục các hệ thống vũ khí ưu tiên mà Mỹ sẽ khuyến khích các đồng minh và đối tác mua.

Mỹ định hướng lại xuất khẩu quốc phòng theo chiến lược “Nước Mỹ trên hết”

Hình ảnh Lầu Năm Góc nhìn từ trên cao tại Washington, Mỹ, ngày 3 tháng 3 năm 2022. Ảnh: Reuters.

Sắc lệnh nhấn mạnh chiến lược này sẽ thúc đẩy một nền công nghiệp an ninh quốc gia có ưu thế công nghệ, sẵn sàng và có khả năng thích ứng cao, qua đó củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng Mỹ, bảo đảm đủ năng lực hỗ trợ quân đội Mỹ cũng như các đồng minh và đối tác, nhất là trong bối cảnh gia tăng chia sẻ trách nhiệm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết các quốc gia đầu tư mạnh hơn cho năng lực tự bảo đảm an ninh và có vai trò hoặc vị trí địa lý quan trọng trong các kế hoạch của Mỹ sẽ được ưu tiên trong các thỏa thuận mua bán vũ khí.

Thúy Hà

Nguồn: Breaking Defense/Anadolu

