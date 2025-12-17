Hotline: 0822.173.636   |

Minh Phương
(Baothanhhoa.vn) - Tờ The Washington Post ngày 16/12 dẫn các nguồn thạo tin cho biết, các quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc đang hoàn thiện một kế hoạch cải tổ sâu rộng cơ cấu chỉ huy quân đội Mỹ, trong đó hạ cấp một số trụ sở chủ chốt và điều chỉnh lại sự phân bổ quyền lực giữa các tướng lĩnh cấp cao, theo định hướng do Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thúc đẩy.

Tờ The Washington Post ngày 16/12 dẫn các nguồn thạo tin cho biết, các quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc đang hoàn thiện một kế hoạch cải tổ sâu rộng cơ cấu chỉ huy quân đội Mỹ, trong đó hạ cấp một số trụ sở chủ chốt và điều chỉnh lại sự phân bổ quyền lực giữa các tướng lĩnh cấp cao, theo định hướng do Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thúc đẩy.

Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho kế hoạch cải tổ cơ cấu quân đội Mỹ. Ảnh: Reuters

Nếu được thông qua, kế hoạch này sẽ đánh dấu một trong những thay đổi lớn nhất đối với hệ thống lãnh đạo quân đội Mỹ trong nhiều thập kỷ, đồng thời hiện thực hóa cam kết của ông Hegseth về việc phá vỡ hiện trạng và cắt giảm số lượng tướng bốn sao trong quân đội.

Theo đề xuất, vai trò của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Bộ Tư lệnh châu Âu (EUCOM) và Bộ Tư lệnh châu Phi (AFRICOM) sẽ bị thu hẹp khi các đơn vị này được đặt dưới sự quản lý của một cơ cấu mới mang tên Bộ Tư lệnh Quốc tế Mỹ. Song song với đó, Lầu Năm Góc cũng xem xét việc tập hợp các hoạt động quân sự tại Tây Bán Cầu dưới một trụ sở riêng biệt nhằm tăng cường hiệu quả chỉ huy.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, dự kiến sẽ trình bày chi tiết kế hoạch này với Bộ trưởng Hegseth trong những ngày tới, trước khi các đề xuất được xem xét ở cấp cao hơn.

Lầu Năm Góc chuẩn bị cải tổ lớn cơ cấu chỉ huy quân đội Mỹ

Quân đội Mỹ đang gia tăng các hoạt động quân sự. Ảnh: EL PAÍS

Các nguồn tin cho biết, động thái cải tổ này phù hợp với định hướng chiến lược của chính quyền Mỹ hiện nay, trong đó ưu tiên điều chuyển nguồn lực quân sự từ Trung Đông và châu Âu sang Tây Bán cầu. Tại khu vực này, quân đội Mỹ đang gia tăng các hoạt động quân sự, bao gồm chiến dịch chống buôn bán ma túy trên biển và gia tăng sức ép đối với chính quyền Venezuela.

Mặc dù Lầu Năm Góc chưa bình luận chính thức về các thảo luận nội bộ, kế hoạch cải tổ đang thu hút sự quan tâm của Quốc hội và giới chuyên gia quốc phòng, trong bối cảnh những thay đổi sâu rộng đối với hệ thống chỉ huy có thể tác động lâu dài đến cấu trúc an ninh và các liên minh quân sự của Mỹ trên toàn cầu.

Minh Phương

Nguồn: The Washington Post, WION, Newsweek.

