Mỹ, Israel tạm bỏ tên hai quan chức Iran khỏi danh sách mục tiêu tấn công

Hai quan chức cấp cao của Iran đã được loại khỏi danh sách mục tiêu trong vòng bốn đến năm ngày, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: WSJ

Theo Tạp chí Phố Wall (WSJ), Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf đã tạm thời được đưa ra khỏi danh sách các quan chức Iran bị nhắm mục tiêu trong các cuộc tấn công của Israel và Mỹ.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: WSJ

Kể từ khi Israel và Mỹ tiến hành chiến dịch chung nhằm vào Iran ngày 28/2, nhiều quan chức cấp cao Iran đã thiệt mạng trong các vụ tấn công, bao gồm Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, Giám đốc An ninh Ali Larijani và cựu Bộ trưởng Tình báo Esmaeil Khatib.

Theo tờ Jerusalem Post, Israel cảnh báo sẽ tiếp tục truy lùng các lãnh đạo cấp cao của Iran. Trong khi đó, Mỹ tập trung các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự, cũng như các địa điểm phóng và sản xuất tên lửa.

Hiện Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đang được một số quan chức trong Nhà Trắng coi là đối tác đàm phán khả thi trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump phát tín hiệu chuyển hướng từ gây sức ép quân sự sang giải pháp đàm phán nhằm chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, đến nay, ông Ghalibaf vẫn có những tuyên bố cứng rắn trước các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, đồng thời bác bỏ các thông tin về đàm phán giữa các bên.

Mỹ đã cảnh báo rằng thời gian không còn nhiều và Iran cần phải ngồi vào bàn đàm phán. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 25/3 cho biết nếu Tehran không đồng ý chấm dứt xung đột, Mỹ sẽ giáng đòn vào Iran “mạnh hơn bao giờ hết”.

Trong khi đó, hai Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến Mỹ chuyên các nhiệm vụ đổ bộ nhanh, đột kích và tấn công từ tàu hải quân gần đây đã triển khai đến Trung Đông. Lực lượng này gồm vài nghìn lính thủy quân lục chiến, tàu chiến đổ bộ, phương tiện hàng không và tàu đổ bộ. Đây là lực lượng có khả năng tham gia chiến dịch chiếm đảo Kharg cao nhất. Khoảng 1.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 của Mỹ cũng dự kiến triển khai đến khu vực trong vài ngày tới.

Đô đốc Hải quân Mỹ Brad Cooper. Ảnh: Al Jazeera

Trên thực địa, Đô đốc Hải quân Mỹ Brad Cooper cho biết, Mỹ đã tấn công hơn 10.000 mục tiêu của Iran và nếu tính cả các chiến dịch của đồng minh Israel, tổng số mục tiêu bị tấn công còn cao hơn đáng kể. Ông cũng cho biết lực lượng Mỹ đã phá hủy khoảng 92% số tàu chiến cỡ lớn của hải quân Iran, qua đó làm suy giảm đáng kể năng lực triển khai sức mạnh trên biển của nước này.

Tuy nhiên, Iran vẫn duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Ba Tư với thế giới, thông qua các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa.

Trong diễn biến mới nhất, Quân đội Iran ngày 25/3 tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ bằng tên lửa hành trình, buộc chiến hạm này phải thay đổi vị trí.

Về phần mình, phía Mỹ khẳng định đã đánh chặn thành công.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, Al Jazeera