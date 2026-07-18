Mỹ - Iran mở rộng tấn công, hạ tầng năng lượng vùng Vịnh rung chuyển

Mỹ và Iran tiếp tục mở rộng phạm vi tấn công sang các mục tiêu hạ tầng làm gia tăng nguy cơ xung đột leo thang sau khi thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ. Trong khi đó, tình hình an ninh tại Eo biển Hormuz và khu vực Biển Đỏ tiếp tục diễn biến phức tạp, đe dọa hoạt động vận tải năng lượng toàn cầu.

Quân đội Mỹ tuyên bố đã tiến hành đợt không kích mới nhất nhằm vào Iran, đánh dấu đêm tấn công thứ 7 liên tiếp. Ảnh: Reuters.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), quân đội nước này ngày 17/7 đã tiến hành đợt không kích mới nhằm vào Iran, đánh dấu đêm tấn công thứ bảy liên tiếp. CENTCOM cho biết các cuộc không kích nhằm tiếp tục làm suy giảm năng lực quân sự của Iran theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump.

CENTCOM cho biết lực lượng Mỹ, gồm máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và tàu chiến, đã tiến hành các cuộc tấn công chính xác nhằm vào hàng chục mục tiêu quân sự của Iran, trong đó có các cơ sở giám sát ven biển, hệ thống phòng không, hạ tầng hậu cần quân sự và các khí tài trên biển. Một trong những mục tiêu bị tấn công là tháp giám sát tại cảng Chah Bahar Shahid Kalantari bên bờ Vịnh Oman, nơi Mỹ cho rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sử dụng để theo dõi và nhắm mục tiêu các tàu thương mại đi qua Eo biển Hormuz.

Truyền thông Iran sau đó đưa tin nhiều vụ nổ đã xảy ra tại Sirik, Ahvaz và Yazd. Đáp trả, Iran tuyên bố mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào những quốc gia vùng Vịnh có căn cứ quân sự của Mỹ, gồm Bahrain, Qatar và Kuwait, đồng thời nhắm mục tiêu vào một tàu quân sự Mỹ ở phía Bắc Ấn Độ Dương. IRGC cho biết đã tấn công một kho máy bay không người lái của Mỹ tại Bahrain và phá hủy trung tâm trí tuệ nhân tạo chính của nước này bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái.

Mỹ và Iran tiếp tục mở rộng phạm vi tấn công sang các mục tiêu hạ tầng trong ngày 17/7. Ảnh: Skynews.

Giới chức Kuwait xác nhận một nhà máy điện kiêm khử mặn nước biển của nước này đã bị trúng đòn tấn công, gây hư hại, hỏa hoạn và làm gián đoạn hoạt động của nhiều tổ máy phát điện.

Trên biển, tình hình tại Eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến căng thẳng. Reuters dẫn truyền thông Iran cho biết hai tàu chở dầu đã phát nổ và bốc cháy sau khi đi qua một tuyến hàng hải có gài thủy lôi ở phía Nam eo biển. IRGC cũng tuyên bố đã chặn bốn tàu được cho là có sự hỗ trợ của quân đội Mỹ tìm cách di chuyển qua Eo biển Hormuz trái phép.

Ngoài Hormuz, một tàu khác cũng bị các tay súng có vũ trang khống chế ngoài khơi Yemen, làm dấy lên lo ngại về an ninh tại cửa ngõ Biển Đỏ - tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng khác của thế giới.

Truyền hình nhà nước Iran dẫn tuyên bố của IRGC khẳng định, chừng nào “sự gây hấn của Mỹ” còn tiếp diễn thì khu vực sẽ không thể xuất khẩu phân bón hóa học cũng như “một giọt dầu hay khí đốt nào”.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, Xinhua, TASS