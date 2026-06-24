Lãnh đạo Nhóm Visegrád họp thượng đỉnh, thúc đẩy khôi phục hợp tác khu vực

Lãnh đạo Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan và Slovakia ngày 23/6 đã nhóm họp tại Hungary trong Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm Visegrád (V4) đầu tiên sau hơn hai năm gián đoạn. Các nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm khôi phục hợp tác khu vực và tăng cường tiếng nói chung trong Liên minh châu Âu (EU).

Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm Visegrád (V4) khẳng định quyết tâm khôi phục hợp tác khu vực và tăng cường tiếng nói chung trong Liên minh châu Âu (EU). Ảnh: ABC News

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Hungary Péter Magyar. Đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của V4 kể từ khi ông Magyar lên nắm quyền vào tháng 5, thay thế người tiền nhiệm Viktor Orbán.

Phát biểu sau cuộc họp, Thủ tướng Hungary khẳng định "V4 đã trở lại", đồng thời nhấn mạnh: "Trái tim của châu Âu hôm nay đang đập tại Trung Âu."

Theo ông Magyar, các nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều vấn đề cùng quan tâm, gồm an ninh năng lượng, chính sách nông nghiệp, kiểm soát nhập cư trái phép và tăng cường phối hợp lập trường trước các cuộc họp của EU. Ông cũng đề xuất xây dựng tuyến đường sắt cao tốc kết nối thủ đô của bốn quốc gia thành viên nhằm thúc đẩy liên kết khu vực.

Thủ tướng Hungary cho biết mong muốn mở rộng hợp tác với các đối tác khác, đồng thời xây dựng "một Visegrád vững mạnh và có tiếng nói đáng tin cậy trong quá trình hoạch định chính sách của châu Âu."

Cùng quan điểm, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho rằng các nước V4 cần tăng cường phối hợp trước các hội nghị của Hội đồng châu Âu để hình thành lập trường chung.

Ông Tusk nhấn mạnh: "Nhóm V4 có thể trở thành ngọn hải đăng của hy vọng" và là diễn đàn giúp các nước Trung Âu phát huy tiếng nói thống nhất trong Liên minh châu Âu.

Trong khi đó, Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis đánh giá việc nối lại các cuộc họp cấp cao là tín hiệu tích cực đối với hợp tác khu vực.

Ông Babis nói: "Bốn quốc gia này là tương lai của châu Âu", đồng thời khẳng định Nhóm Visegrád "đã hoạt động trở lại một cách đầy đủ."

Theo kế hoạch, Hungary sẽ chuyển giao chức Chủ tịch luân phiên Nhóm Visegrád cho Slovakia vào cuối tháng này.

Bích Hồng