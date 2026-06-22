Sự cố đường ống truyền tải ảnh hưởng đến việc cấp nước sạch cho người dân

Theo thông tin từ Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa, do xảy ra sự cố vỡ đường ống truyền tải D400 tại khu vực đại lộ Hùng Vương, từ ngày 22/6/2026 việc cấp nước trên hệ thống bị ảnh hưởng.

Theo đó, khách hàng tại các khu vực: Mặt bằng 01 Đông Thọ, dọc đường Nguyễn Chí Thanh, Tân Long, MB 6275, phố Tiền Phong, Mặt bằng Bắc Cầu Hạc, phố Ba Tân, phường Hàm Rồng; Mặt bằng 2122, Mặt bằng 1171, Mặt bằng 934, khu vực Đồng Lễ, Ái Sơn, phường Hạc Thành; các phường Quảng Phú, Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn và các khu vực lân cận có thể gặp tình trạng nước yếu hoặc mất nước tạm thời trong thời gian đơn vị tổ chức khắc phục sự cố.

Hiện nay, Công ty đang khẩn trương huy động nhân lực, thiết bị để sửa chữa, khôi phục cấp nước trong thời gian sớm nhất.

Để giảm thiểu ảnh hưởng trong thời gian xảy ra sự cố, Công ty đề nghị khách hàng chủ động dự trữ và sử dụng nước tiết kiệm, hợp lý.

Mọi thông tin cần hỗ trợ, quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng theo số: 02373.722.722.

Cẩm Tú