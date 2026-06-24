Tổng thống Mỹ: Các hãng ô tô có thể tham gia sản xuất vũ khí

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một số hãng sản xuất ô tô của nước này có thể tham gia chế tạo tên lửa và các loại khí tài quân sự nhằm mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng và bổ sung kho dự trữ vũ khí của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một số hãng sản xuất ô tô của nước này có thể tham gia chế tạo tên lửa và các loại khí tài quân sự. Ảnh chụp màn hình.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng ngày 23/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền đang thảo luận với một số doanh nghiệp sản xuất ô tô lớn về khả năng chuyển đổi một phần năng lực sản xuất sang phục vụ lĩnh vực quốc phòng.

Theo ông Trump, các cuộc trao đổi đang được tiến hành với các tập đoàn như General Motors và Ford để sản xuất nhiều loại vũ khí, trong đó có tên lửa phòng không Patriot và tên lửa hành trình Tomahawk.

Tổng thống Mỹ nói: "Họ đang làm việc với General Motors. Họ cũng đang làm việc với Ford. Tôi biết General Motors rất hào hứng với việc sản xuất vũ khí".

Ông Trump cho biết một số nhà máy của hai hãng xe này có thể được chuyển đổi sang sản xuất thiết bị quân sự, đồng thời khẳng định đây là một phần trong "nỗ lực mạnh mẽ nhằm thúc đẩy nền kinh tế và mở rộng năng lực sản xuất vũ khí."

Theo truyền thông Mỹ, Bộ Quốc phòng nước này trước đó đã tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp công nghiệp, trong đó có General Motors, Ford, GE Aerospace và Oshkosh, để nghiên cứu khả năng chuyển đổi các dây chuyền sản xuất dân sự sang chế tạo đạn dược và trang thiết bị quân sự.

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Ảnh: AP

Động thái này được cho là nằm trong kế hoạch đưa ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ vào trạng thái sẵn sàng cao hơn, tương tự quá trình chuyển đổi sản xuất của các nhà máy tại thành phố Detroit trong giai đoạn Chiến tranh thế giới thứ hai.

Tổng thống Trump cho biết Mỹ vẫn sở hữu lượng lớn tên lửa và khí tài quân sự, song chính quyền muốn tiếp tục mở rộng quy mô dự trữ.

Chính quyền Mỹ đã đề xuất ngân sách quốc phòng khoảng 1.500 tỷ USD cho năm tài khóa 2027. Theo kế hoạch, một phần đáng kể trong khoản ngân sách này sẽ được dành cho việc bổ sung kho dự trữ vũ khí và mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng.

Bích Hồng