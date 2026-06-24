Triều Tiên công bố kế hoạch phát triển hải quân quy mô lớn

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này sẽ đẩy mạnh hiện đại hóa lực lượng hải quân, trong đó đặt mục tiêu đóng mới hai tàu chiến cỡ lớn mỗi năm trong vòng 5 năm tới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại lễ đưa một tàu khu trục vào biên chế. Ảnh: Reuters

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), phát biểu tại lễ đưa một tàu khu trục vào biên chế, ngày 24/6, ông Kim cho biết, Triều Tiên cần đóng hằng năm hai tàu chiến có lượng giãn nước khoảng 5.000 tấn, tương đương tàu Choe Hyon, nhằm tăng cường năng lực tác chiến trên biển. Ông Kim cũng cho biết Bình Nhưỡng đang chuẩn bị đưa vào hoạt động tàu khu trục 5.000 tấn Kang Kon, đồng thời tiếp tục phát triển các chiến hạm chiến lược có lượng giãn nước 10.000 tấn. Tàu Kang Kon trước đó đã được sửa chữa sau khi gặp sự cố trong lễ hạ thủy năm ngoái.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh, việc tăng cường sức mạnh hải quân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình hiện đại hóa quân đội. Theo ông, hải quân từng là lực lượng yếu nhất trong các quân chủng của Triều Tiên, song đang bước vào giai đoạn phát triển mới với năng lực được nâng cao đáng kể.

Ông Kim cho rằng cùng với việc đóng mới các tàu chiến hiện đại, Triều Tiên cần đẩy nhanh xây dựng các căn cứ hải quân mới để đáp ứng yêu cầu triển khai và vận hành các khí tài thế hệ mới. Theo KCNA, kế hoạch xây dựng các căn cứ hải quân hiện đại đã được thảo luận tại cuộc họp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra ngày 23/6.

Chiến hạm chiến lược có lượng giãn nước 10.000 tấn. Ảnh: The Korea Herald

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết, sự thay đổi quan trọng nhất của lực lượng hải quân trong thời gian tới sẽ là việc mở rộng vai trò, vị thế và phạm vi hoạt động. Ông không nêu chi tiết nhưng khẳng định năng lực của hải quân Triều Tiên sẽ được nâng lên mức “vượt xa sức tưởng tượng”. Ông Kim cũng nhấn mạnh, quá trình phát triển năng lực hạt nhân cho hải quân đang được triển khai theo lộ trình riêng và sẽ góp phần tăng cường khả năng răn đe chiến lược của Triều Tiên.

Những tuyên bố mới nhất được đưa ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang đẩy mạnh chương trình hiện đại hóa quân đội, đặc biệt là phát triển hải quân, sau khi nước này liên tiếp giới thiệu các tàu chiến mới và tăng cường các hoạt động thử nghiệm vũ khí trong thời gian gần đây.

Minh Phương