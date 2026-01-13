Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu các cuộc tập trận để đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ ngày 12/1 bắt đầu cuộc tập trận mùa hè thường niên Ulchi Freedom Shield, nhằm tăng cường khả năng đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên. Cuộc tập trận kéo dài 11 ngày, có sự tham gia của khoảng 21.000 binh sĩ, chủ yếu tập trung vào diễn tập chỉ huy mô phỏng trên máy tính và huấn luyện thực địa.

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ ngày 12/1 bắt đầu cuộc tập trận mùa hè thường niên Ulchi Freedom Shield. Ảnh: Korea JoongAng Daily

Seoul và Washington khẳng định, các hoạt động này mang tính phòng thủ, song Triều Tiên từ lâu coi các cuộc tập trận chung là diễn tập xâm lược và thường phản ứng bằng các động thái quân sự hoặc thử vũ khí. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang Chol cảnh báo, Bình Nhưỡng sẽ đáp trả “bất kỳ hành động khiêu khích nào” và cho rằng các cuộc tập trận thể hiện lập trường đối đầu quân sự của liên minh Mỹ-Hàn.

Ulchi Freedom Shield diễn ra trong bối cảnh nhạy cảm về chính trị, khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington vào ngày 25/8. Ông Trump từng nhiều lần gây sức ép buộc Seoul tăng chi phí cho sự hiện diện của 28.500 binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc, đồng thời để ngỏ khả năng điều chỉnh quy mô lực lượng khi Mỹ chuyển trọng tâm chiến lược sang Trung Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Bloomberg

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục ở mức cao khi Bình Nhưỡng phớt lờ lời kêu gọi nối lại đối thoại của Tổng thống Lee. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đẩy nhanh chương trình vũ khí và thắt chặt quan hệ với Nga, đồng thời coi Hàn Quốc là “kẻ thù vĩnh viễn” sau khi sửa đổi hiến pháp.

Chính quyền Seoul cho biết hiện chưa có kế hoạch đình chỉ các cuộc tập trận bắn đạn thật gần biên giới. Tuy nhiên, một số hoạt động huấn luyện thực địa đã được lùi sang tháng 9 do điều kiện thời tiết bất lợi và thiệt hại tại các cơ sở huấn luyện. Các quan chức Mỹ đồng thời bác bỏ nhận định cho rằng, việc điều chỉnh lịch tập trận này nhằm phục vụ các mục tiêu ngoại giao với Triều Tiên.

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh Mỹ tái cơ cấu liên minh, Hàn Quốc có thể phải đảm nhận vai trò lớn hơn trong việc đối phó Triều Tiên, trong khi đối mặt với chi phí và rủi ro an ninh gia tăng.

Minh Phương

Nguồn: NBC News, Arirang News.