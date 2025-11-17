Vệ binh Quốc gia Mỹ bắt đầu rút khỏi Chicago và Portland

Ngày 16/11, Lầu Năm Góc bắt đầu tiến hành rút một số binh sỹ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia khỏi Chicago (bang Illinois) và Portland (bang Oregon), chỉ vài tuần sau khi Tổng thống Donald Trump triển khai lực lượng này nhằm ứng phó với tình trạng tội phạm gia tăng. Động thái diễn ra trong bối cảnh các cuộc chiến pháp lý và sự phản đối của chính quyền bang và địa phương đối với mệnh lệnh điều động của Tổng thống Trump.

Vệ binh Quốc gia Mỹ bắt đầu rút khỏi Chicago và Portland. Ảnh: ABC News

Theo các quan chức quốc phòng cho biết, 200 binh sỹ Vệ binh Quốc gia California đã được điều đến Portland và 200 thành viên Vệ binh Quốc gia Texas đã được điều đến Chicago sẽ trở về tiểu bang quê nhà của họ sớm nhất là ngày 16/11. Những binh sỹ này được triển khai từ đầu tháng 10 nhưng chưa bao giờ xuống đường hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật liên bang hay bảo vệ các tòa nhà liên bang như kế hoạch của chính quyền Trump, do các thách thức pháp lý vẫn đang được tòa án xem xét.

Người phát ngôn của Thống đốc California Gavin Newsom cho biết Bộ Quốc phòng đã thông báo với chính quyền bang rằng các thành viên Vệ binh Quốc gia sẽ bắt đầu rút khỏi Oregon. Ông bày tỏ: "Chúng tôi mừng vì cuối cùng họ cũng được trở về nhà. Việc này đã quá hạn từ lâu rồi.“”

Trong khi đó, người phát ngôn của Thống đốc Illinois JB Pritzker cho biết bang này chưa nhận được thông báo từ chính phủ liên bang về việc rút quân.

Ngoài những thành phố trên, Tổng thống Trump - một thành viên đảng Cộng hòa, cũng đã triển khai Vệ binh Quốc gia đến các thành phố khác do đảng Dân chủ lãnh đạo, bao gồm Los Angeles, Memphis và thủ đô Washington D.C. Đảng Dân chủ đã chỉ trích việc triển khai này và khởi kiện để ngăn chặn. Trước đó, Ông Trump cho rằng: “Chicago là một thành phố tuyệt vời nhưng có nhiều tội phạm. Nếu thống đốc không làm được, chúng tôi sẽ làm. Mọi chuyện rất đơn giản.”

Tòa án Tối cao Mỹ dự kiến sẽ phán quyết liệu hành động của ông Trump có hợp pháp hay không.

Luật Chống nổi dậy, vốn cho phép tổng thống triển khai quân đội để dập tắt tình trạng bất ổn, lần gần nhất được sử dụng năm 1992 trong các cuộc bạo loạn tại Los Angeles. Theo luật liên bang, quân đội và Vệ binh Quốc gia thông thường không được phép thực thi pháp luật dân sự, song đạo luật này cho phép ngoại lệ trong các tình huống khẩn cấp.

Lê Hà