Mỹ gia hạn miễn trừ trừng phạt dầu Nga thêm một tháng

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/4 quyết định gia hạn khoảng một tháng cơ chế miễn trừ trừng phạt đối với dầu mỏ Nga vận chuyển bằng đường biển, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu chịu áp lực mạnh do biến động địa chính trị tại Trung Đông.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, cơ chế mới cho phép các quốc gia tiếp tục mua dầu và sản phẩm dầu mỏ của Nga được vận chuyển bằng tàu biển trong giai đoạn 17/4-16/5, thay thế miễn trừ 30 ngày trước đó đã hết hạn ngày 11/4. Biện pháp này không áp dụng đối với Iran, Cuba và Triều Tiên.

Động thái được đưa ra nhằm góp phần ổn định giá năng lượng toàn cầu, vốn tăng cao do xung đột Iran-Israel và gián đoạn nguồn cung. Một số quốc gia châu Á đã đề nghị Washington duy trì các kênh cung ứng thay thế để giảm áp lực thị trường.

Theo ước tính, cơ chế miễn trừ có thể giúp khoảng 100 triệu thùng dầu Nga tiếp tục lưu thông, tương đương gần một ngày sản lượng toàn cầu. Tuy nhiên, quyết định này có thể gây tranh cãi trong nội bộ phương Tây, khi một số đồng minh cho rằng việc nới lỏng trừng phạt có thể làm suy giảm hiệu quả sức ép kinh tế đối với Nga liên quan đến xung đột tại Ukraine.

Đáng chú ý, chỉ hai ngày trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent từng tuyên bố Washington không có kế hoạch gia hạn các miễn trừ liên quan đến dầu Nga và Iran khi hết hạn. Dù vậy, quyết định mới cho thấy sự điều chỉnh ngắn hạn nhằm ưu tiên ổn định thị trường năng lượng.

Hình ảnh các giàn bơm dầu bên ngoài Almetyevsk, Cộng hòa Tatarstan, Nga, ngày 4/6/2023. Ảnh: Reuters

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Tài chính Mỹ thông qua Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã gia hạn thêm 60 ngày miễn trừ trừng phạt đối với Công ty Công nghiệp Dầu khí Serbia (NIS), doanh nghiệp có phần lớn vốn sở hữu từ phía Nga. Theo Bộ trưởng Năng lượng Serbia, quyết định này cho phép NIS tiếp tục nhập khẩu dầu thô trong thời gian chờ hoàn tất quá trình chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông Nga sang Tập đoàn dầu khí quốc gia Hungary (MOL).

Minh Phương

Nguồn: Reuters, DW