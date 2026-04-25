Mỹ - EU ký thỏa thuận về khoáng sản thiết yếu

Mỹ và Liên minh châu Âu đã ký một bản ghi nhớ (MoU) về khoáng sản thiết yếu, cùng với một kế hoạch hành động kèm theo nhằm tăng cường khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng và giảm sự phụ thuộc vào các nguồn nguyên liệu thô tập trung.

Ngoại trưởng Mỹỳ Marco Rubio bắt tay với Ủy viên Thương mại và An ninh Kinh tế châu Âu Maros Sefcovic khi họ tham dự lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) tại Bộ Ngoại giao ở Washington, DC, Mỹ, ngày 24 tháng 4 năm 2026. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mô tả lễ ký kết ngày 24/4 là một “cuộc gặp gỡ rất quan trọng” tập trung vào việc thúc đẩy hợp tác kinh tế và an ninh.

Ông Rubio cho biết thỏa thuận này nhằm đảm bảo “các nguồn cung đáng tin cậy và giá cả phải chăng” cho các khoáng sản thiết yếu, đồng thời cảnh báo rằng sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng “bị chi phối bởi một hoặc hai nơi là một rủi ro không thể chấp nhận được” và nhấn mạnh sự cần thiết phải đa dạng hóa nguồn cung giữa các đồng minh.

Ủy viên Thương mại châu Âu Maros Sefcovic cho biết thỏa thuận này sẽ làm sâu sắc thêm sự hợp tác xuyên Đại Tây Dương và đẩy nhanh các mục tiêu chung.

Ông Sefcovic cho biết: “Với bản ghi nhớ này, tôi tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau đưa ra những chiến lược hiệu quả hơn và đạt được mục tiêu nhanh hơn nhiều”. Ông nói thêm rằng ưu tiên hàng đầu là biến thỏa thuận này thành những dự án “cụ thể, thiết thực” cho các doanh nghiệp.

Ủy viên Thương mại và An ninh Kinh tế châu Âu Maros Sefcovic (trái) và Ngoại trưởng Mỹ, Marco Rubio (phải). Ảnh: Reuters

Theo phía EU, bản ghi nhớ này thiết lập quan hệ đối tác chiến lược bao trùm toàn bộ chuỗi giá trị khoáng sản quan trọng, bao gồm thăm dò, khai thác, chế biến, tái chế và đổi mới. Bản ghi nhớ cũng hỗ trợ đầu tư, lập bản đồ địa chất và các biện pháp cân bằng cung cầu.

Song song đó, Kế hoạch Hành động về Khoáng sản Quan trọng của EU-Mỹ vạch ra sự hợp tác về các công cụ thương mại, tiêu chuẩn chung, chiến lược dự trữ và cơ chế ứng phó nhanh chóng đối với các gián đoạn nguồn cung. Kế hoạch này cũng dự kiến ​​sự phối hợp rộng rãi hơn với các đối tác quốc tế thông qua các diễn đàn như G7.

Các sáng kiến ​​này dựa trên những cam kết được đưa ra hồi đầu năm nay tại một cuộc họp cấp bộ trưởng ở Washington, nhấn mạnh những nỗ lực xuyên Đại Tây Dương ngày càng gia tăng nhằm đảm bảo các nguồn lực chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế và địa chính trị toàn cầu.

Theo kế hoạch, hai bên sẽ xem xét thiết lập giá tối thiểu nhằm ngăn tình trạng bán phá giá, đồng thời phối hợp về trợ cấp, dự trữ và tiêu chuẩn chung để thúc đẩy thương mại. Thỏa thuận cũng được xem là nền tảng hướng tới một hiệp định đa phương ràng buộc về chuỗi cung ứng khoáng sản trong tương lai

Nhật Lệ

Nguồn: Reuters, APT