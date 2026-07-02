Mỹ duyệt hợp đồng bán tên lửa dẫn đường chính xác cho Singapore

Truyền thông Singapore đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ vừa chính thức phê duyệt hợp đồng tiềm năng bán lô tên lửa dẫn đường chính xác Hellfire cho Singapore với tổng trị giá ước tính khoảng 22,3 triệu USD, (tương đương gần 28,9 triệu đô la Singapore), nhằm đáp ứng nhu cầu huấn luyện và duy trì năng lực sẵn sàng chiến đấu của Không quân nước này.

Tên lửa dẫn đường chính xác Hellfire. Ảnh: the online citizen.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ gửi Quốc hội, Washington đã phê duyệt sơ bộ đề xuất bán cho Singapore tổng cộng 67 tên lửa AGM-114R Hellfire, cùng các trang thiết bị liên quan và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật. Đây là loại tên lửa dẫn đường chính xác không đối đất, thường được trang bị trên trực thăng tấn công.

Gói mua sắm bao gồm một hợp đồng thuộc Chương trình Bán vũ khí cho nước ngoài (Foreign Military Sales - FMS) trị giá 12,4 triệu USD đã được phê duyệt trước đó. Sau khi Chính phủ Singapore đề nghị mua thêm tên lửa Hellfire cùng các thiết bị và dịch vụ đi kèm, tổng giá trị thương vụ được nâng lên khoảng 22,3 triệu USD.

Tập đoàn quốc phòng và hàng không Lockheed Martin sẽ là nhà thầu chính của thương vụ nếu được hoàn tất. Theo quy định của Mỹ, các hợp đồng bán trang thiết bị quốc phòng lớn vượt ngưỡng nhất định phải được Bộ Ngoại giao thông báo tới Quốc hội để xem xét. Đối với Singapore, ngưỡng phải thông báo là từ 14 triệu USD trở lên, và Quốc hội Mỹ sẽ có 30 ngày để quyết định có phản đối thương vụ hay không.

Singapore cho biết số tên lửa mới sẽ được trang bị cho trực thăng tấn công đa nhiệm AH-64D Apache của lực lượng Không quân nước này . Ảnh: Magnolia Reporter.

Bộ Quốc phòng Singapore cho biết số tên lửa mới sẽ được trang bị cho trực thăng tấn công đa nhiệm AH-64D Apache của Không quân Cộng hòa Singapore. Bộ này khẳng định các hoạt động mua sắm quốc phòng được thực hiện trên cơ sở kế hoạch dài hạn nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến, huấn luyện và duy trì năng lực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang.

Trong thông báo gửi Quốc hội, Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định thương vụ sẽ góp phần thúc đẩy các mục tiêu đối ngoại và an ninh quốc gia của Washington, đồng thời tăng cường năng lực của một đối tác chiến lược có vai trò quan trọng đối với ổn định chính trị và phát triển kinh tế tại khu vực châu Á.

Lê Hà.

Nguồn: The Straits Times, CNA