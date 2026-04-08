Mỹ đồng ý ngừng bắn 2 tuần với Iran vào phút chót

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ tuyên bố đồng ý một lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần với Iran, chỉ chưa đầy hai giờ trước thời hạn ông đặt ra yêu cầu Tehran phải mở lại eo biển Hormuz hoặc đối mặt với các đòn tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng dân sự. Động thái này đánh dấu sự đảo chiều đáng chú ý, khi trước đó cùng ngày ông Trump từng cảnh báo “cả một nền văn minh có thể bị hủy diệt trong đêm” nếu Iran không nhượng bộ.

Thỏa thuận ngừng bắn được ông Trump công bố trên mạng xã hội X. Ảnh: Reuters

Thỏa thuận ngừng bắn được ông Trump công bố trên mạng xã hội, vài giờ sau khi Pakistan – bên trung gian trong tranh chấp kêu gọi nhà lãnh đạo Mỹ lùi thời hạn chót 20h ngày 7/4 theo giờ miền Đông Mỹ mà ông đã đặt ra cho Iran. Pakistan đề xuất mỗi bên tuân thủ một lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần, và trong thời gian đó Iran cho phép các tàu chở dầu, khí đốt và hàng hóa khác đi qua tuyến đường biển quan trọng này mà không bị cản trở.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WSJ

Ông Trump cho biết thêm thỏa thuận “phụ thuộc vào việc Cộng hòa Hồi giáo Iran đồng ý mở cửa hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn eo biển Hormuz.”

Lệnh ngừng bắn này giúp cả hai bên có thêm thời gian để tìm kiếm một giải pháp lâu dài nhằm chấm dứt cuộc chiến, vốn bắt đầu từ cuối tháng 2 khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công quân sự dữ dội vào Iran. Ngay sau khi thông báo ngừng bắn được đưa ra, một quan chức Mỹ cho biết các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran đã dừng lại.

Hình ảnh đổ nát tại Iran. Ảnh: WSJ

Iran đã chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Pakistan sau những nỗ lực ngoại giao dồn dập và sự can thiệp vào phút chót của Trung Quốc. Hội đồng An ninh Quốc gia Iran đã chính thức xác nhận thỏa thuận, mô tả đây là một chiến thắng khi Mỹ chấp nhận các điều kiện của Iran. Tuy nhiên, Tehran nhấn mạnh việc chấp nhận ngừng bắn không đồng nghĩa xung đột đã kết thúc: “Cần khẳng định rằng điều này không có nghĩa là xung đột chấm dứt. Chúng tôi vẫn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, và nếu đối phương mắc bất kỳ sai lầm nào, họ sẽ phải đối mặt với phản ứng toàn diện".

Đại sứ Iran tại Pakistan cho biết trên mạng xã hội rằng ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh đã có “một bước tiến” sau khi vượt qua “giai đoạn then chốt và nhạy cảm.

Theo tuyên bố, Iran sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán với Mỹ tại Islamabad từ ngày 10/4 tới, nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài cho căng thẳng hiện nay.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, WSJ