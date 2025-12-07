Mỹ đối mặt tranh cãi pháp lý sau phát biểu của Bộ trưởng chiến tranh về vụ tấn công tàu nghi buôn ma túy

Bộ trưởng chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định ông hoàn toàn ủng hộ quyết định phóng tên lửa lần hai vào một tàu nghi buôn ma túy trên vùng biển Caribe hồi tháng 9 – vụ việc đang gây tranh cãi dữ dội tại Washington khi xuất hiện nghi vấn lực lượng Mỹ tấn công và sát hại cả những người sống sót, có thể vi phạm luật chiến tranh quốc tế.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ trên Đại Tây Dương. Ảnh: Aljazeera.

Ông Hegseth nêu rõ, nếu là người trực tiếp đưa ra mệnh lệnh khi ấy, ông “cũng sẽ làm như vậy”. Tuy nhiên, đây lại chính là khía cạnh gây tranh luận: hai người sống sót trên con tàu sau đợt tấn công đầu tiên được cho là không còn khả năng chống trả, nhưng vẫn bị tiêu diệt trong đợt phóng tên lửa tiếp theo.

Điều này trái ngược với các quy định nêu trong Sổ tay Luật chiến tranh của Lầu Năm Góc, vốn nghiêm cấm tấn công người bị thương, người mất năng lực chiến đấu hoặc nạn nhân tàu đắm – những người được coi là dân sự hoặc chiến binh đã đầu hàng, miễn là họ không tiếp tục tham chiến hay tìm cách bỏ trốn. Văn bản này thậm chí dẫn ví dụ cụ thể: xả súng vào người sống sót trên tàu đắm là mệnh lệnh “rõ ràng trái pháp luật” và phải bị từ chối.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại Diễn đàn Quốc phòng Quốc gia Reagan ở Thư viện Tổng thống Ronald Reagan, thành phố Simi Valley, bang California, Mỹ, ngày 6/12/2025. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, các nguồn tin trong chính quyền cho biết ông Hegseth đã rời phòng chỉ huy sau đợt không kích thứ nhất để tham dự một cuộc họp khác. Việc ra lệnh phóng tên lửa lần hai là quyết định độc lập của Đô đốc Frank Bradley, khi đó chỉ huy Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Liên quân, với lập luận xác tàu có thể còn cất giấu cocain và cần bị “vô hiệu hóa hoàn toàn”.

Đoạn video về sự việc đã được trình chiếu kín cho Quốc hội, cho thấy hai người đàn ông mình trần bám vào mảnh vỡ của con tàu, không vũ trang và không mang theo thiết bị liên lạc. Thực tế này càng gia tăng lo ngại rằng hành động tấn công đã vượt quá giới hạn pháp lý mà quân đội Mỹ buộc phải tuân thủ.

Trước sức ép từ Quốc hội và dư luận, ông Hegseth từ chối xác nhận khả năng công bố toàn bộ đoạn video, chỉ nói rằng vấn đề này “đang được xem xét”.

