Mỹ đối mặt nguy cơ tụt hậu trong công nghệ UAV AI trước Nga, Trung Quốc

Báo New York Times dẫn thông tin từ các quan chức quốc phòng và tình báo Mỹ cho biết, Mỹ đang tụt lại phía sau Nga và Trung Quốc trong cuộc đua phát triển thiết bị bay không người lái tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Thế hệ phương tiện không người lái mới được đánh giá có khả năng tự nhận diện, tấn công mục tiêu và phối hợp tác chiến mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người.

Mỹ tụt lại phía sau Nga và Trung Quốc trong cuộc đua phát triển máy bay không người lái ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Getty.

Theo New York Times, trong lễ duyệt binh tại Bắc Kinh hồi tháng 9 năm ngoái, Trung Quốc đã trình diễn nhiều hệ thống không người lái tự động, động thái khiến các quan chức Lầu Năm Góc nhận định rằng chương trình phát triển máy bay không người lái chiến đấu của Mỹ đang chậm hơn Trung Quốc. Trung Quốc được cho là đang thúc đẩy mô hình “kết hợp quân sự - dân sự”, huy động các doanh nghiệp công nghệ và công ty khởi nghiệp tham gia vào lĩnh vực quốc phòng. Lợi thế về năng lực sản xuất giúp nước này có thể chế tạo các hệ thống không người lái với quy mô lớn.

Báo New York Times cũng cho biết, Nga được cho là đang thử nghiệm và hoàn thiện các công nghệ liên quan, đồng thời đạt tiến triển trong việc tích hợp tính năng tự động nhận diện mục tiêu cho các hệ thống như đạn bay Lancet.

Trong khi đó, hãng tin CNN dẫn lời Thiếu tướng Curt Taylor, Tư lệnh Sư đoàn Thiết giáp số 1, cho biết Mỹ vẫn đang trong quá trình “đuổi kịp” về năng lực sản xuất thiết bị bay không người lái quân sự. Theo nguồn tin này, các nhà thầu quốc phòng Mỹ gặp khó khăn trong việc sản xuất các hệ thống cỡ nhỏ, chi phí thấp, do trong nhiều năm tập trung vào các nền tảng quy mô lớn như máy bay chiến đấu và xe tăng.

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Không quân Mỹ đặt tại căn cứ không quân Amari, Estonia, tháng 7/2020. Ảnh: Sky news.

Trong một diễn khác, lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (GSDF) ngày 13/4 đã thành lập hai văn phòng mới nhằm thúc đẩy việc nghiên cứu, phát triển, mua sắm và bảo trì thiết bị bay không người lái cùng các hệ thống không người lái khác, trong bối cảnh Tokyo đẩy mạnh hiện đại hóa năng lực quốc phòng. Cùng với đó, Nhật Bản cũng đang thúc đẩy điều chỉnh các văn kiện an ninh chủ chốt, trong đó dự kiến nhấn mạnh việc phát triển các phương thức tác chiến mới, bao gồm ứng dụng thiết bị bay không người lái và trí tuệ nhân tạo.

Thúy Hà

Nguồn: RT/Japan Times