Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu AI: Cuộc đua công nghệ nóng lên trở lại

Trên lĩnh vực công nghệ, chỉ sau chưa đầy ba tuần áp đặt lệnh phong tỏa vì lo ngại an ninh quốc gia, chính phủ Mỹ đã chính thức cho phép Anthropic mở lại quyền truy cập toàn cầu đối với hai siêu mô hình AI mạnh nhất hiện nay là Fable 5 và Mythos 5.

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Mỹ dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu đối với hai mô hình trí tuệ nhân tạo mạnh nhất của Anthropic là Fable 5 và Mythos 5. Ảnh: Whalesbook.

Quyết định đảo chiều được Washington công bố ngày 1/7 đã chấm dứt giai đoạn hạn chế xuất khẩu AI kéo dài nhiều tuần, mở lại cơ hội cho các doanh nghiệp công nghệ.

Quyết định được đưa ra sau khi Anthropic cam kết khắc phục các lỗ hổng bảo mật và tuân thủ sắc lệnh hành pháp mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump về đánh giá rủi ro trước khi phát hành. Đại diện Anthropic khẳng định, việc khôi phục quyền truy cập cho người dùng toàn cầu sẽ được triển khai ngay lập tức.

Không chỉ Anthropic, OpenAI cũng đã tuân thủ yêu cầu của Washington khi chỉ cung cấp mô hình mới nhất GPT-5.6 cho một nhóm đối tác được phê duyệt. Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman cho rằng đây chưa phải là quy trình tối ưu, song vẫn chấp hành yêu cầu của chính phủ.

Động thái nới lỏng hạn chế diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục tăng cường kiểm soát các công nghệ AI tiên tiến.

Trong khi đó, phát biểu tại hội nghị AWS ở Washington, Mỹ ngày 30.6, Giám đốc CIA John Ratcliffe đã so sánh năng lực của các mô hình AI tiên tiến nhất với vũ khí hạt nhân, qua đó bảo vệ lập trường của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc kiểm soát phát hành các công nghệ AI mạnh nhất.

Quyết định được đưa ra sau khi Anthropic cam kết khắc phục các lỗ hổng bảo mật theo yêu cầu của chính quyền Mỹ. Ảnh: Reuters.

Việc dỡ bỏ lệnh hạn chế chỉ mang lại tác động tích cực trong ngắn hạn. Về dài hạn, Washington đang phát đi tín hiệu rõ ràng về xu hướng tăng cường quản lý các công nghệ AI tiên tiến. Điều này đồng nghĩa các doanh nghiệp công nghệ sẽ phải thích ứng với một môi trường phát triển có sự giám sát chặt chẽ hơn, trong đó yêu cầu về an ninh quốc gia và tuân thủ quy định sẽ song hành với cuộc cạnh tranh về năng lực công nghệ.

Thanh Giang

Nguồn: Wion, Xinhua.