Mỹ cử đặc phái viên tới Pakistan, thúc đẩy các tiếp xúc ngoại giao liên quan Iran

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, Tổng thống Donald Trump đã cử hai đặc phái viên là Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan nhằm thúc đẩy các tiếp xúc ngoại giao liên quan tới Iran. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Islamabad đang nỗ lực đóng vai trò trung gian, hướng tới khôi phục tiến trình đàm phán ngừng bắn giữa Washington và Tehran.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể Tổng thống Trump lắng nghe Phó Tổng thống JD Vance phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 12 tháng 4 năm 2026, tại Islamabad, Pakistan. Ảnh: Reuters

Các đặc phái viên Mỹ sẽ có mặt tại thủ đô Islamabad vào ngày 25/4 để trao đổi dưới sự trung gian của phía Pakistan. Nhà Trắng cho biết, đã ghi nhận “một số tiến triển” từ phía Iran trong những ngày gần đây và bày tỏ kỳ vọng các cuộc tiếp xúc sẽ tạo thêm động lực cho tiến trình hòa giải. Phó Tổng thống JD Vance cũng được cho là sẵn sàng tham gia nếu đàm phán đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, các tín hiệu từ phía Iran lại cho thấy lập trường thận trọng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baqaei, khẳng định chưa có kế hoạch tổ chức cuộc gặp trực tiếp nào giữa quan chức hai nước tại Pakistan. Thay vào đó, các thông điệp dự kiến sẽ được chuyển qua kênh trung gian của Islamabad.

Một phái đoàn Iran do Ngoại trưởng Seyed Abbas Araghchi (giữa) dẫn đầu đã đến Islamabad, Pakistan, vào đêm ngày 24 tháng 4 năm 2026. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã tới Islamabad, nhấn mạnh chuyến công du tập trung vào các vấn đề song phương và tham vấn về diễn biến khu vực. Theo các nguồn tin ngoại giao, ông Araghchi đã có các cuộc trao đổi với giới chức Pakistan liên quan tới những nỗ lực hòa giải nhằm chấm dứt xung đột.

Bối cảnh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp khi căng thẳng kéo dài đã tác động nghiêm trọng tới an ninh và kinh tế toàn cầu, đặc biệt là hoạt động vận chuyển năng lượng qua Eo biển Hormuz. Giá dầu thế giới biến động mạnh, trong khi giao tranh kéo dài nhiều tuần qua đã gây thiệt hại lớn tại Trung Đông.

Trong bối cảnh đó, phát biểu với báo giới, Tổng thống Donald Trump cho biết, Iran có thể đang chuẩn bị một đề xuất nhằm đáp ứng các yêu cầu của Mỹ, song chưa rõ nội dung cụ thể. Trước đó, Washington đã gia hạn lệnh ngừng bắn thêm hai tuần nhằm tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao.

Giới quan sát nhận định, dù các động thái mới cho thấy dấu hiệu nối lại đối thoại, song khác biệt lập trường giữa hai bên vẫn còn đáng kể. Vai trò trung gian của Pakistan, cùng sự ủng hộ từ các đối tác khu vực, được kỳ vọng sẽ góp phần duy trì kênh liên lạc và tạo nền tảng cho các bước tiến tiếp theo trong tiến trình hòa bình.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, WION, Tân Hoa Xã, AP