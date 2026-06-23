Mỹ có thể từ chối hỗ trợ thành viên NATO “thiếu hợp tác”

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/6 cho biết, ông có thể từ chối hỗ trợ các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong một số trường hợp, trong bối cảnh xuất hiện bất đồng giữa Washington và một số đồng minh liên quan đến các hoạt động quân sự của Mỹ tại Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể xem xét lại nghĩa vụ hỗ trợ NATO. Ảnh: AP.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump nhấn mạnh, Mỹ đã chi rất nhiều nguồn lực cho NATO trong nhiều năm, trong khi một số thành viên liên minh không sẵn sàng hỗ trợ khi Washington cần. Ông Trump nêu rõ: “Chúng tôi đã chi rất nhiều tiền, nhưng khi chúng tôi cần họ hỗ trợ trong những việc nhỏ hơn, họ lại từ chối. Nếu muốn, chúng tôi cũng có thể làm điều tương tự”.

Theo ông Trump, việc một số đồng minh từ chối hỗ trợ các chiến dịch của Mỹ là “thiếu hợp tác”, đồng thời khẳng định Washington có thể xem xét lại mức độ hỗ trợ đối với các nước này.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và NATO tiếp tục xuất hiện căng thẳng liên quan đến chiến dịch quân sự của Washington tại Iran. Bất chấp những bất đồng, Tổng thống Trump dự kiến sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO tổ chức tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tháng tới.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết, Washington đang tiến hành rà soát lại sự hiện diện quân sự tại châu Âu. Ảnh: AP.

Trong khi đó, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cũng cho biết, Washington đang tiến hành rà soát lại sự hiện diện quân sự tại châu Âu, đồng thời cảnh báo có thể điều chỉnh hoặc giảm lực lượng tại những quốc gia không đáp ứng mục tiêu chi tiêu quốc phòng của liên minh. Ông Hegseth nhấn mạnh, đây sẽ là một “quá trình đánh giá thực chất”, trong đó mức độ cam kết của Mỹ với NATO sẽ gắn với việc các nước thành viên thực hiện nghĩa vụ quốc phòng. Ông cũng cho biết mục tiêu của Washington là thúc đẩy NATO trở thành một cơ chế chia sẻ trách nhiệm cân bằng hơn.

Theo định hướng của chính quyền Mỹ, các nước NATO cần nâng chi tiêu quốc phòng lên mức khoảng 3,5% GDP vào năm 2035. Phần lớn các nước thành viên, ngoại trừ Tây Ban Nha, đã nhất trí về nguyên tắc với mục tiêu này tại hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2025 tại Hà Lan.

Ông Hegseth cảnh báo rằng quá trình đánh giá sẽ dẫn đến việc một số quốc gia có thể không đáp ứng yêu cầu, trong khi một số khác sẽ được ghi nhận vì thực hiện tốt cam kết trong khuôn khổ liên minh.

Thu Uyên