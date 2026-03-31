Mỹ cảnh báo xem xét lại toàn bộ quan hệ với NATO

Ngày 31/3, ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, Mỹ có thể cần xem xét lại mối quan hệ với NATO sau khi cuộc chiến với Iran kết thúc, đồng thời gọi việc liên minh quân sự này thiếu hỗ trợ trong xung đột Trung Đông là “rất đáng thất vọng”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: UPI.

Trong một cuộc phỏng vấn với Al Jazeera, ông Rubio cho biết: “Tổng thống và đất nước chúng tôi sẽ phải xem xét lại toàn bộ mối quan hệ với NATO sau khi chiến dịch kết thúc. Chúng tôi đã bảo vệ châu Âu, nhưng họ lại từ chối cho chúng tôi quyền sử dụng căn cứ khi chúng tôi cần, thì đó không phải là một thỏa thuận tốt. Rất khó để tiếp tục gắn bó với một cơ chế như vậy".

Được biết, phần lớn các thành viên trong liên minh NATO đã bác bỏ yêu cầu của ông Trump về việc hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz huyết mạch, nơi Iran trên thực tế đã kiểm soát chặt chẽ. Tuyến vận chuyển năng lượng then chốt này đã bị đình trệ kể từ cuối tháng 2, khiến giá dầu và khí đốt tăng vọt trên toàn cầu.

Ngoài ra, một trong những trọng tâm khiến Mỹ bất bình là Tây Ban Nha, nước đã đóng không phận đối với các chuyến bay của Mỹ liên quan đến chiến dịch tại Iran, cũng như không cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ Mỹ tại nước này. Tây Ban Nha cũng bày tỏ sự không đồng thuận với chiến dịch quân sự của Mỹ ở Iran.

Máy bay Mỹ rời Tây Ban Nha sau khi chính phủ nước này tuyên bố các căn cứ không thể được sử dụng cho các cuộc tấn công vào Iran. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng đối mặt với chỉ trích gay gắt từ ông Trump sau khi ban đầu từ chối yêu cầu cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của Anh để tiến hành các cuộc tấn công vào Iran. Sau đó, chính phủ Anh đã cho phép Mỹ sử dụng căn cứ cho “các hành động phòng thủ hạn chế”.

Ông Rubio nhấn mạnh: “Không có Mỹ thì sẽ không có NATO. Một liên minh phải mang lại lợi ích cho cả hai phía. Nó không thể là con đường một chiều. Hy vọng chúng tôi có thể sửa chữa điều đó. Chúng tôi sẽ có thời gian để giải quyết vấn đề này”,

Được biết, Mỹ từng tuyên bố có thể triển khai sức mạnh tại Trung Đông hiệu quả nhất khi tận dụng được vị thế địa lý của các đồng minh, các trung tâm hậu cần tại Đức, căn cứ không quân tại Anh, cơ sở hải quân tại Tây Ban Nha và quyền bay qua không phận giúp máy bay di chuyển thuận lợi. Ông Trump từ lâu đã chỉ trích NATO, nhiều lần đặt câu hỏi về vai trò của liên minh này và gây sức ép buộc các đồng minh tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP.

Thu Uyên

Nguồn: Bloomberg