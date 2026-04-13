Tổng thống Donald Trump: Mỹ sẽ tiến hành xem xét nghiêm túc chính sách của mình trong NATO

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ xem xét lại cẩn thận chính sách của mình trong NATO, sau khi bày tỏ sự thất vọng sâu sắc về liên minh vì đã không hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến chống Iran.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng, nước này đang chi “hàng nghìn tỷ đô la” cho một liên minh không ủng hộ các hành động của Washington đối với Iran. Ảnh: Tass.

Phát biểu với các phóng viên tại Căn cứ Liên hợp Andrews, ông Trump nói: “Chúng ta chi hàng nghìn tỷ đô la cho NATO để giúp họ phòng thủ trước Nga. Nếu nghĩ kỹ, chúng ta đang phòng thủ trước Nga. Và tôi từ lâu đã nghĩ điều đó hơi nực cười. Chúng ta chi hàng nghìn tỷ đô la cho việc này, và tôi nghĩ điều đó sẽ được xem xét rất nghiêm túc”.

Khi đề cập đến hành động của các đồng minh trong tình hình xung quanh Iran, tổng thống Mỹ nói thêm: “Chúng ta chi hàng nghìn tỷ đô la cho NATO và họ đã không ở bên cạnh chúng ta”. Khi được hỏi liệu ông có kế hoạch “trừng phạt” một số đồng minh NATO mà ông đặc biệt không đồng ý với các quyết định về Iran hay không, ông Trump đã không trả lời trực tiếp. Người đứng đầu nước Mỹ nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra”.

Hiện phía NATO chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố trên.

Tới nay, Canada, Cộng hòa Séc, Albania, Bắc Macedonia, Lithuania và Latvia nằm trong số các thành viên NATO đã công khai ủng hộ các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran. Vương quốc Anh, Bồ Đào Nha và Đức đã cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự, nhưng một số thành viên NATO lại giữ thái độ trung lập. Một số đồng minh NATO là Tây Ban Nha và Pháp cấm hoặc hạn chế việc Mỹ sử dụng không phận hoặc các cơ sở quân sự chung của họ.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump nhiều lần bày tỏ quan điểm chỉ trích NATO, cho rằng một số thành viên chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng góp, làm gia tăng tranh luận về tương lai và định hướng hoạt động của liên minh quân sự này.

Thanh Vân

Nguồn: Tass.