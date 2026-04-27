Mỹ chia rẽ trước phán quyết về quyền công dân theo nơi sinh

Tòa án Tối cao Mỹ đang chuẩn bị công bố phán quyết quan trọng về chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump, trong đó sẽ quyết định liệu Tổng thống Trump có quyền chấm dứt quyền quốc tịch theo nơi sinh đối với một số trẻ em sinh ra tại nước này hay không. Hiện dư luận Mỹ đang rơi vào tình trạng phân cực gay gắt với đa số người Mỹ phản đối. Nếu sắc lệnh của ông Trump được Tòa án Tối cao Mỹ thông qua và có hiệu lực chính thức, ước tính có khoảng 250.000 đến 300.000 trẻ em sinh ra tại Mỹ có cha mẹ là người nhập cư không giấy tờ sẽ ngay lập tức không còn được tự động công nhận là công dân Mỹ.

Những người biểu tình giơ cao các tấm biển bên ngoài tòa nhà Tòa án Tối cao Hoa Kỳ vào ngày dự kiến ​​tòa án sẽ nghe tranh luận miệng về tính hợp pháp của nỗ lực của chính quyền Trump nhằm hạn chế quyền công dân theo nguyên tắc sinh ra trên lãnh thổ đối với con cái của người nhập cư, tại Washington, D.C., Hoa Kỳ, ngày 1 tháng 4 năm 2026. Ảnh: REUTERS

Theo khảo sát toàn quốc của Reuters/Ipsos thực hiện từ ngày 15 đến 20/4, có tới 64% người Mỹ cho rằng trẻ em sinh ra tại nước này nên tự động được cấp quốc tịch, trong khi 32% ủng hộ việc bãi bỏ chính sách - phù hợp với sắc lệnh hành pháp mà ông Trump ban hành vào tháng 1/2025.

Vấn đề đang được Tòa án Tối cao xem xét sau khi sắc lệnh bị thách thức pháp lý. Phán quyết dự kiến được đưa ra vào cuối tháng 6 và được đánh giá là mang tính bước ngoặt, có thể định hình chính sách nhập cư cũng như di sản chính trị của Tổng thống Trump.

Dư luận Mỹ cho thấy sự chia rẽ rõ rệt theo đảng phái. Chỉ 9% cử tri Dân chủ ủng hộ việc chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh, trong khi nội bộ đảng Cộng hòa cũng có sự phân hóa, với 62% ủng hộ và 36% muốn duy trì chính sách hiện hành.

Không chỉ dừng lại ở vấn đề nhập cư, Tòa án Tối cao còn chuẩn bị ra phán quyết về hàng loạt chủ đề gây tranh cãi khác. Trong đó có việc các bang có được phép hạn chế vận động viên chuyển giới tham gia thể thao nữ hay không -một vấn đề nhận được sự ủng hộ của khoảng 67% người được khảo sát.

Một em bé chơi đùa với lá cờ Mỹ tại lễ nhập tịch cho các công dân Mỹ mới tại Đài tưởng niệm Thế chiến II ở Washington, D.C. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, tòa cũng xem xét quy định kiểm đếm phiếu bầu qua thư. Khoảng 65% người Mỹ ủng hộ việc tính các lá phiếu được đóng dấu trước Ngày bầu cử, ngay cả khi được nhận muộn vài ngày. Quan điểm này cũng phân hóa theo đảng phái, với tỷ lệ ủng hộ cao hơn ở phía Dân chủ.

Tòa án Tối cao, với đa số 6-3 thẩm phán bảo thủ, dự kiến sẽ đưa ra các phán quyết vào tháng 6, thời điểm kết thúc nhiệm kỳ xét xử. Những quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến chính sách hiện tại mà còn có thể tác động trực tiếp đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Khảo sát mới nhất được thực hiện với hơn 4.500 người trưởng thành tại Mỹ, với sai số khoảng 2 điểm phần trăm, cho thấy niềm tin của công chúng đối với Tòa án Tối cao tiếp tục bị phân cực mạnh theo đường lối chính trị trong những năm gần đây.

Nhật Lệ

Nguồn: Reuters