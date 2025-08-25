Mỹ chấp thuận bán 3.350 tên lửa hành trình cho Ukraine

Đài RT của Nga dẫn nguồn tin từ tờ Wall Street Journal cho biết, Mỹ đã chấp thuận bán 3.350 tên lửa hành trình ERAM phóng từ trên không cho Ukraine.

Ảnh: EDR.

Số tên lửa này, có tầm bắn lên tới 456 km, được cho là sẽ đến Ukraine trong vòng 6 tuần. Một số quan chức Mỹ cho biết Ukraine sẽ phải xin phép Lầu Năm Góc khi sử dụng chúng.

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích chính quyền tiền nhiệm của Joe Biden vì viện trợ vô điều kiện cho Kiev, đầu tuần này ông lại tuyên bố Ukraine “không có cơ hội chiến thắng” trừ khi có khả năng tấn công các mục tiêu ở Nga. Quân đội Ukraine đã liên tục mất lãnh thổ vào tay lực lượng Nga trong suốt năm 2025 và đang gặp khó khăn trong việc bổ sung quân số.

Sau nhiều tháng không chắc chắn về các cam kết của Mỹ, ông Trump đã tuyên bố bất kỳ vũ khí bổ sung nào được chuyển giao cho Ukraine sẽ do các thành viên NATO ở châu Âu chi trả.

Các nước châu Âu ủng hộ Ukraine, bao gồm Pháp và Đức, đang thúc đẩy việc cung cấp thêm vũ khí như một phần trong các cam kết đảm bảo an ninh cho Ukraine sau khi xung đột kết thúc. Tuy nhiên, Nga vẫn khẳng định viện trợ quân sự của phương Tây là rào cản cho việc đạt được thỏa thuận hòa bình.

TD (Theo RT)