Mỹ cáo buộc tin tặc Trung Quốc xâm nhập NASA, FED và hạ tầng trọng yếu, Bắc Kinh bác bỏ

Bộ Tư pháp Mỹ và Cục Điều tra Liên bang (FBI) vừa cho biết đã triệt phá một mạng lưới tấn công mạng mà Washington cáo buộc có liên hệ với Trung Quốc, nhắm mục tiêu vào Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), Cục Dự trữ Liên bang, Thượng viện và nhiều cơ quan chính phủ khác.

Mỹ cáo buộc tin tặc Trung Quốc xâm nhập NASA, FED và hạ tầng trọng yếu, Bắc Kinh bác bỏ Ảnh: RT.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, nhà chức trách đã thu giữ các tên miền liên quan đến hai nền tảng tấn công mạng có tên QScan và QTRouter. Các nền tảng này được cho là do nhóm QTFY, bị Washington xác định là nhóm tin tặc được nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn, phát triển và vận hành thông qua một công ty có trụ sở tại Nam Kinh. Hoạt động của nhóm được cho là đã bắt đầu ít nhất từ năm 2018.

Tài liệu tòa án của Mỹ cho biết QTFY bị cáo buộc cung cấp dịch vụ tấn công mạng cho các khách hàng trả phí, trong đó có Bộ An ninh Nhà nước và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Nhóm này được cho là sử dụng mạng lưới các thiết bị kết nối Internet bị xâm nhập để che giấu nguồn gốc các cuộc tấn công.

FBI cho biết QScan có khả năng quét và xâm nhập các thiết bị kết nối Internet dễ bị tổn thương, sau đó đưa chúng vào một mạng lưới máy tính bị kiểm soát từ xa. Ảnh: Fair Observer.

FBI cho biết QScan có khả năng quét và xâm nhập các thiết bị kết nối Internet dễ bị tổn thương, sau đó đưa chúng vào một mạng lưới máy tính bị kiểm soát từ xa. Ngoài các cơ quan chính phủ, mục tiêu được phía Mỹ nêu gồm các bệnh viện, nhà cung cấp viễn thông, công ty điện lực, tổ chức tài chính và nhà thầu quốc phòng. Tuy nhiên, Washington chưa công bố đầy đủ thông tin về dữ liệu bị đánh cắp hoặc mức độ thiệt hại do các vụ xâm nhập gây ra.

Phía Trung Quốc bác bỏ cáo buộc. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington khẳng định Bắc Kinh phản đối và chống lại mọi hình thức tấn công mạng, đồng thời kêu gọi Mỹ không sử dụng các vấn đề an ninh mạng để “bôi nhọ hoặc làm mất uy tín” Trung Quốc.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc liên tục cáo buộc lẫn nhau về hoạt động gián điệp mạng. Washington và Bắc Kinh cũng đang tìm cách kiểm soát bất đồng trong các lĩnh vực thương mại, công nghệ và an ninh mạng.

Lê Hà.

Nguồn: RT, The Economic Times, USA Today