Ba Lan gia nhập liên minh phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo với Ukraine

Ba Lan đã gia nhập liên minh do Ukraine và các nước châu Âu thành lập nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo, trong đó có kế hoạch phát triển một hệ thống phòng thủ mới.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 18/9 cho biết Ba Lan đã chính thức tham gia liên minh phòng thủ tên lửa đạn đạo cùng Ukraine và các nước châu Âu khác.

Trong video đăng trên mạng xã hội X, ông Tusk nói: “Ba Lan là một phần của dự án lớn này từ hôm nay. Chúng tôi đã nhất trí về hình thức và khuôn khổ hợp tác”.

Thông báo được đưa ra trong chuyến thăm miền Tây Ukraine của ông Tusk để tham gia sáng kiến “Carpathian Eight” (C8 hay Nhóm 8 nước Carpathian), cơ chế hợp tác khu vực mới do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khởi xướng.

Liên minh được Ukraine cùng 9 nước châu Âu gồm Pháp, Anh, Đức, Italy, Tây Ban Nha, Hà Lan, Na Uy, Đan Mạch và Thụy Điển thành lập hồi tháng 7. Sáng kiến nhằm tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa của châu Âu, trong đó có việc cùng phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo mới, được xem là phương án thay thế với chi phí thấp hơn so với hệ thống Patriot của Mỹ.

Trước đó, Thủ tướng Ba Lan cho biết, nước này sẽ tham gia sáng kiến khi các doanh nghiệp quốc phòng của nước này sẵn sàng đưa ra những đề xuất phù hợp. Việc Warsaw chính thức gia nhập được công bố sau cuộc gặp giữa ông Tusk và Tổng thống Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh ở Ukraine.

Thủ tướng Tusk cũng cho biết, Ba Lan đã chuẩn bị một gói viện trợ mới “quan trọng” dành cho Ukraine, song không công bố chi tiết. Sau cuộc gặp, Tổng thống Zelensky cảm ơn Warsaw về gói viện trợ mới và nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước.

Việc Ba Lan gia nhập liên minh diễn ra trong bối cảnh các nước châu Âu đang tìm cách tăng cường năng lực phòng không và phòng thủ tên lửa trước những mối đe dọa an ninh liên quan đến xung đột tại Ukraine.

Minh Phương