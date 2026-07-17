Ông Trump cáo buộc Trung Quốc tiếp cận dữ liệu cử tri Mỹ, Bắc Kinh bác bỏ

Ngày 17/7 (giờ VN), trong bài biểu toàn quốc tập trung vào an ninh bầu cử, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những cáo buộc chưa từng có nhằm vào Trung Quốc, cho rằng Bắc Kinh đứng sau vụ xâm phạm dữ liệu bầu cử lớn nhất trong lịch sử và tuyên bố Mỹ sẽ không còn dung túng hành vi mà ông gọi là can thiệp. Trung Quốc ngay lập tức lên tiếng bác bỏ cáo buộc của nhà lãnh đạo Mỹ.

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Tổng thống Trump cáo buộc Trung Quốc tiếp cận dữ liệu cử tri Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo Tổng thống Trump, các tài liệu được giải mật đề cập đến việc Trung Quốc thu thập khoảng 220 triệu hồ sơ cử tri Mỹ, bao gồm tên, địa chỉ và các dữ liệu phục vụ đăng ký cử tri. Ông nhấn mạnh: từ năm 2020 các cơ quan tình báo Mỹ đã phát hiện “dữ liệu của hàng chục triệu cử tri tại 18 bang đã bị Trung Quốc mua, đánh cắp hoặc tấn công mạng”. Nhà lãnh đạo Mỹ coi đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia, đòi hỏi phải có hành động ngay lập tức.

Ông Trump cũng cho rằng Trung Quốc đã tìm cách tác động đến một số lãnh đạo doanh nghiệp và cơ quan truyền thông Mỹ nhằm làm suy giảm sự ủng hộ dành cho ông. Theo Tổng thống Mỹ, những gì ông mô tả là hoạt động can thiệp bầu cử được triển khai một cách có hệ thống và nhằm tác động đến vị thế chính trị của ông trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cho rằng đã phát hiện hơn 250.000 trường hợp người nước ngoài đăng ký cử tri trái phép. Ông cho biết Bộ trưởng An ninh Nội địa sẽ tổ chức họp báo để công bố kết quả điều tra liên quan đến an ninh mạng của hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Hình ảnh minh họa tài liệu hồ sơ cử tri Mỹ được giải mật.

Ngay lập tức, Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc trên của Tổng thống Trump. Trong tuyên bố gửi truyền thông Mỹ, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết: “Trung Quốc từ trước đến nay luôn tuân thủ nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác. Cuộc bầu cử tại Mỹ là vấn đề nội bộ của Mỹ. Kết quả của cuộc bầu cử do lá phiếu của người dân Mỹ quyết định. Trung Quốc chưa bao giờ và sẽ không bao giờ can thiệp vào các cuộc bầu cử tổng thống của Mỹ”.

Trước đây, Bắc Kinh cũng nhiều lần bác bỏ các cáo buộc của Mỹ cũng như một số quốc gia phương Tây gồm Anh, Canada và Australia liên quan đến can thiệp bầu cử và tác động đến tiến trình chính trị của các nước này.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters.