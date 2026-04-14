Mỹ cảnh báo sẽ “tiêu diệt” tàu Iran áp sát khu vực phong tỏa

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/4 cảnh báo rằng, bất kỳ tàu tấn công nào của Iran tiếp cận vòng phong tỏa hải quân của Mỹ quanh các cảng Iran sẽ bị “tiêu diệt ngay lập tức”, bất chấp lời kêu gọi quốc tế về việc duy trì ngừng bắn và nối lại đàm phán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo bất kỳ phương tiện nào của Iran tiếp cận khu vực phong tỏa đều có thể bị xử lý ngay lập tức. Ảnh: Newsarenaindia.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump tuyên bố phần lớn hải quân Iran đã bị phá hủy trong chiến sự, và cảnh báo những tàu tấn công tốc độ cao còn lại nếu tiến gần khu vực phong tỏa sẽ bị loại bỏ ngay. Ông cũng cho biết có 34 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong ngày 12/4, con số cao nhất kể từ khi xung đột bắt đầu, dù chưa được xác nhận độc lập.

Quân đội Mỹ cho biết lệnh phong tỏa eo biển Hormuz có hiệu lực từ ngày 13/4, áp dụng với tất cả tàu rời đi hoặc tìm cách cập cảng Iran. Tuy nhiên, Mỹ khẳng định sẽ không cản trở các tàu quá cảnh qua eo biển để đi tới các cảng không thuộc Iran.

Phía Iran đã lên án động thái này là hành vi “cướp biển”, cảnh báo nếu an ninh các cảng của nước này bị đe dọa, sẽ không có cảng nào ở Vịnh Ba Tư và biển Ả Rập an toàn.

Về phản ứng quốc tế, thông qua người phát ngôn Stephane Dujarric, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 13/4 kêu gọi tôn trọng tự do hàng hải, đồng thời cảnh báo về tình cảnh của các thủy thủ mắc kẹt trong khu vực. Liên hợp quốc cho biết, khoảng 20.000 thuyền viên đang bị cuốn vào xung đột, mắc kẹt trên tàu và đối mặt với nhiều khó khăn ngày càng gia tăng.

Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, kêu gọi cả Mỹ và Iran bảo đảm tự do hàng hải và không sử dụng các tuyến đường biển như một “công cụ gây sức ép”, đồng thời khuyến khích hai bên tiếp tục duy trì liên lạc với các bên trung gian.

Ở thời điểm hiện tại, đang có nhiều động thái khác nhau về hoạt động của tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Bất chấp việc Hải quân Mỹ đã chính thức phong tỏa eo biển Hormuz, một tàu chở dầu liên quan đến Iran được ghi nhận vẫn đi qua tuyến hàng hải này. Theo hãng tin ABC News, báo cáo mới đây của Kpler đã tiết lộ về việc tàu chở dầu Elpis đã đi qua eo biển Hormuz vào chiều 13/4, sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phong tỏa khu vực này. Theo đài CNN, một tàu chở dầu đăng ký tại Botswana đã quay đầu sau khi Hải quân Mỹ ban bố lệnh phong tỏa được 41 phút.

Một con tàu di chuyển tại eo biển Hormuz, ngoài khơi tỉnh Musandam của Oman vào ngày 12 tháng 4 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Liên quan đến các cuộc đàm phán ngừng bắn với Iran, theo Hãng tin CNN, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thảo luận về khả năng tổ chức vòng đàm phán trực tiếp thứ hai, có thể diễn ra tại Islamabad hoặc Geneva.

Trong khi đó, Hãng thông tấn AP cho biết Mỹ và Iran đang xem xét các kênh đàm phán kín để đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột trước khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực.

Thúy Hà

Nguồn: Chosun