Mỹ cảnh báo các hãng hàng không bay qua không phận Venezuela

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã cảnh báo các hãng hàng không lớn về một “tình huống có thể nguy hiểm” khi bay qua không phận Venezuela.

Mỹ cảnh báo các hãng hàng không về những nguy cơ tiềm ẩn khi bay qua không phận Venezuela. Ảnh: A news.

Thông báo ngày 21/11 của FAA nêu rõ “tình hình an ninh ngày càng xấu đi và hoạt động quân sự gia tăng trong và xung quanh Venezuela”, đồng thời cho biết các mối đe dọa có thể gây rủi ro cho máy bay ở mọi độ cao.

FAA cho biết kể từ tháng 9 đã có sự gia tăng tình trạng can thiệp vào Hệ thống Vệ tinh Dẫn đường Toàn cầu (GNSS) tại Venezuela cũng như các hoạt động liên quan đến việc nâng cao mức độ sẵn sàng quân sự của nước này. FAA cũng đồng thời nhấn mạnh rằng Venezuela chưa từng thể hiện ý định nhắm mục tiêu vào hàng không dân dụng.

Lệnh mới yêu cầu các hãng hàng không Mỹ phải thông báo cho FAA ít nhất 72 giờ trước đối với các chuyến bay dự kiến, nhưng không cấm hoàn toàn việc bay qua không phận Venezuela.

FAA cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục theo dõi môi trường rủi ro đối với hoạt động hàng không dân dụng của Mỹ trong khu vực.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh, trong những tháng gần đây, Mỹ đã tăng cường hiện diện quân sự quy mô lớn trong khu vực Caribe và Nam Mỹ, khi điều tàu sân bay lớn nhất của Hải quân Mỹ cùng ít nhất tám tàu chiến khác và các máy bay F-35 đến đây, với tuyên bố mục tiêu là chống buôn lậu ma túy.

Một tàu tuần duyên của Hải quân Venezuela tuần tra ngoài khơi bờ biển Caribe vào ngày 11 tháng 9 năm 2025. Ảnh: Reuters.

Các chuyến bay trực tiếp của hãng hàng không chở khách hoặc hàng hóa Mỹ đến Venezuela đã bị đình chỉ từ năm 2019, nhưng một số hãng hàng không Mỹ vẫn bay qua không phận nước này trên một số đường bay đến Nam Mỹ.

Hãng American Airlines cùng ngày cho biết đã ngừng bay qua không phận Venezuela từ tháng 10 ; Delta Air Lines cũng cho hay hãng đã ngừng bay qua Venezuela “từ khá lâu” ; trong khi, United Airlines chưa đưa ra bình luận.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters