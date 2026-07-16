Mỹ cân nhắc triển khai lực lượng trên bộ nếu Iran không trở lại bàn đàm phán

Ngày 15/7 (giờ địa phương), quân đội Mỹ tiếp tục tiến hành hai đợt không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran với tuyên bố là làm suy giảm năng lực kiểm soát của Tehran tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu. Trong khi đó, Iran tiếp tục đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông, khiến căng thẳng giữa hai nước tiếp tục leo thang.

Quân đội Mỹ hộ tống tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Ảnh: CCTV.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đợt không kích thứ hai trong ngày nhằm vào các năng lực quân sự mà Washington cho là đe dọa quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Trước đó cùng ngày, Mỹ đã tiến hành chiến dịch kéo dài khoảng 90 phút nhằm vào hệ thống phòng thủ bờ biển, cùng các kho chứa và bệ phóng tên lửa hành trình trên đảo Đại Tunb (Greater Tunb). Theo CENTCOM, chiến dịch này nhằm tiếp tục làm suy yếu khả năng của Iran trong việc tấn công các tàu thương mại hoạt động tại khu vực.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép đối với Tehran. Ông tuyên bố không loại trừ khả năng mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng, hạ tầng và thậm chí cân nhắc triển khai lực lượng trên bộ nếu Iran không quay trở lại bàn đàm phán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép đối với Tehran. Ảnh: CCTV.

Về phía Iran, Bộ Y tế nước này cho biết các cuộc không kích của Mỹ trong tháng 7 đến nay đã khiến 35 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Cùng ngày 15/7, nhiều khu vực tại các tỉnh Bushehr, Khuzestan, Hormozgan và Sistan-Baluchestan tiếp tục ghi nhận các vụ tấn công và nhiều tiếng nổ.

Đáp trả, Iran tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain, Jordan và Kuwait. Ngoài ra, khu vực gần Lãnh sự quán Mỹ tại Erbil, thuộc khu tự trị người Kurd ở miền Bắc Iraq, cũng bị máy bay không người lái tấn công. Lực lượng an ninh Iraq cho biết đã đánh chặn 8 UAV trên bầu trời Erbil.

Trong tuyên bố cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định nước này không mong muốn chiến tranh nhưng sẽ duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ lợi ích quốc gia. Ông cũng cho rằng Iran vẫn coi ngoại giao là một công cụ quan trọng nhằm bảo đảm lợi ích lâu dài của đất nước.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, Reuters