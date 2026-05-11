Mỹ cân nhắc tạm dừng thuế xăng liên bang nhằm hạ giá nhiên liệu

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét khả năng tạm thời đình chỉ thuế xăng liên bang nhằm giảm áp lực chi phí nhiên liệu đối với người dân, trong bối cảnh giá xăng tại Mỹ tiếp tục neo ở mức cao.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright. Ảnh: NewsNation

Phát biểu trên chương trình “Meet the Press” của NBC News, ông Wright nhấn mạnh chính quyền sẵn sàng cân nhắc mọi biện pháp có thể giúp hạ giá nhiên liệu tại các trạm xăng và hỗ trợ người tiêu dùng. Theo ông, phương án tạm dừng thuế xăng liên bang hiện nằm trong số các giải pháp đang được thảo luận.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá xăng trung bình trên toàn nước Mỹ hiện ở mức khoảng 4,52 USD/gallon. Thuế liên bang đối với nhiên liệu hiện vào khoảng hơn 18 cent/gallon với xăng và khoảng 24 cent/gallon đối với dầu diesel.

Nếu biện pháp tạm dừng thuế được áp dụng, giá xăng trung bình có thể giảm xuống khoảng 4,34 USD/gallon. Tuy nhiên, mức này vẫn cao hơn đáng kể so với mức trung bình 2,98 USD/gallon ghi nhận trước thời điểm Mỹ triển khai các hoạt động quân sự liên quan đến Iran, theo số liệu được dẫn trong báo cáo.

Mỹ cân nhắc tạm dừng thuế xăng liên bang nhằm hạ giá nhiên liệu. Ảnh: Reuters

Chính quyền Mỹ cho biết, đề xuất này đang được xem xét trong bối cảnh giá năng lượng biến động mạnh, kéo theo tác động lan tỏa tới chi phí sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, hiện chưa có quyết định chính thức nào được công bố liên quan đến việc triển khai biện pháp tạm dừng thuế xăng liên bang.

Thuế xăng liên bang là một trong những nguồn thu quan trọng phục vụ bảo trì và phát triển hạ tầng giao thông tại Mỹ. Vì vậy, mọi thay đổi chính sách liên quan đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng giữa mục tiêu hỗ trợ giá nhiên liệu và yêu cầu bảo đảm ngân sách dài hạn.

Trong khi đó, giá nhiên liệu tại Mỹ thời gian gần đây liên tục biến động do ảnh hưởng từ thị trường năng lượng toàn cầu và các yếu tố địa chính trị. Washington hiện tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu để đánh giá các biện pháp ứng phó phù hợp.

Lê Hà.

Nguồn: The New York Times