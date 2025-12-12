Mỹ cân nhắc lập diễn đàn quyền lực mới “C5” thay thế “G7”

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét một ý tưởng địa chính trị táo bạo: thành lập một diễn đàn quyền lực mới gồm 5 cường quốc: Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản có thể đóng vai trò thay thế nhóm G7 trong tương lai. Sáng kiến tạm gọi là C5 được đề cập trong bản dự thảo mở rộng, chưa công bố của Chiến lược An ninh quốc gia Mỹ.

Mỹ cân nhắc lập diễn đàn quyền lực mới “C5”. Ảnh: AFP.

Theo đó, nhóm C5 sẽ vận hành độc lập với các tiêu chí và giới hạn vốn ràng buộc G7, tập trung vào những vấn đề toàn cầu nơi các cường quốc này giữ vai trò quyết định. Một trong những chủ đề ưu tiên được nhắc đến là thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Saudi Arabia, hồ sơ trọng tâm trong chính sách Trung Đông của Washington.

Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly từ chối xác nhận về sự tồn tại của tài liệu như trên. Song, các chuyên gia về an ninh quốc gia lưu ý, việc thành lập C5 sẽ phục vụ lợi ích của chính quyền Mỹ đương nhiệm.

Bà Torrey Taussig, người từng giữ chức giám đốc phụ trách các vấn đề châu Âu tại Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden cho hay: “Điều này phù hợp với cách chúng ta biết Tổng thống Trump nhìn nhận thế giới, đó là phi ý thức hệ, thông qua việc yêu thích các nhà lãnh đạo mạnh mẽ và thông qua khuynh hướng hợp tác với các cường quốc khác để duy trì phạm vi ảnh hưởng trong khu vực của họ”.

Bà Taussig nhận định, việc hầu hết các nước châu Âu vắng mặt trong dự án C5 “sẽ khiến người châu Âu tin chính quyền Trump coi Nga là cường quốc hàng đầu có khả năng thiết lập phạm vi ảnh hưởng riêng của mình đối với khu vực”.

Tổng thống Nga V. Putin và tổng thống Mỹ D.Trump. Ảnh: AP.

Về phía Moscow, Điện Kremlin khẳng định chưa nhận được bất kỳ đề xuất chính thức nào từ Washington liên quan đến C5, đồng thời kêu gọi tiếp cận thận trọng với những thông tin rò rỉ.

Hiện chưa rõ liệu sáng kiến C5 có được chính quyền Mỹ chính thức đưa vào chương trình nghị sự hay không. Tuy nhiên, theo giới phân tích, chỉ riêng việc ý tưởng xuất hiện trong các tài liệu chiến lược nội bộ cũng phản ánh rõ tham vọng tái định hình trật tự toàn cầu của Washington trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc ngày càng gay gắt.

Thu Uyên

Nguồn: Politico, NDTV