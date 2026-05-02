Mỹ bất ngờ tăng thuế với ô tô từ EU lên 25%, Brussels cảnh báo đáp trả

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ nâng thuế nhập khẩu ô tô và xe tải từ Liên minh châu Âu lên mức 25% từ tuần tới, thay cho mức 15% đã được thống nhất trước đó, với lý do EU không tuân thủ thỏa thuận thương mại với Washington, gây thêm cú sốc cho nền kinh tế thế giới vào thời điểm mong manh.

Chủ tịch ủy ban Châu Âu EC Ursula von der Leyen (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) Ảnh: REUTERS

Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 1/5, ông Trump viết:“Dựa trên thực tế Liên minh châu Âu không tuân thủ Thỏa thuận thương mại mà chúng ta đã hoàn toàn nhất trí, tuần tới tôi sẽ tăng thuế quan đối với ô tô và xe tải nhập khẩu vào Hoa Kỳ từ Liên minh châu Âu”. Ông cho rằng mức thuế mới sẽ buộc các nhà sản xuất đẩy nhanh việc đầu tư và mở rộng nhà máy tại Mỹ, qua đó mang lại nguồn thu hàng tỷ USD cho nền kinh tế.

Phía Ủy ban châu Âu nhanh chóng bác bỏ cáo buộc, khẳng định EU không vi phạm thỏa thuận và cảnh báo sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích nếu Mỹ đơn phương thay đổi các điều khoản. Nhiều chính trị gia và tổ chức thương mại châu Âu chỉ trích động thái của Washington là “tùy tiện”, đồng thời kêu gọi áp dụng các biện pháp trả đũa.

Tranh chấp thương mại này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ – EU gia tăng liên quan đến xung đột với Iran và bất đồng về an ninh khu vực. Trước đó, ông Trump cũng đã đe dọa cắt giảm hiện diện quân sự của Mỹ tại một số quốc gia châu Âu, làm gia tăng áp lực lên quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Về bối cảnh, năm ngoái Mỹ từng áp mức thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu toàn cầu, nhưng đạt thỏa thuận riêng với EU để giảm xuống 15%. Đổi lại, EU cam kết dỡ bỏ thuế với hàng hóa công nghiệp Mỹ và điều chỉnh tiêu chuẩn kỹ thuật đối với xe ô tô. Tuy nhiên, quá trình thực thi tại châu Âu diễn ra chậm, khi các thủ tục pháp lý vẫn đang được hoàn tất và dự kiến kéo dài đến ít nhất tháng 6.

Một công nhân đang thực hiện các bước kiểm tra cuối cùng trên dây chuyền sản xuất ô tô điện Volkswagen tại Emden, Đức, vào tháng 2 năm 2026 Ảnh: Getty Images

Giới quan sát nhận định chính sự chậm trễ này là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến quyết định mới của Washington. Một số chuyên gia cho rằng động thái của Mỹ nhằm gây sức ép buộc EU đẩy nhanh việc thực hiện cam kết, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ làm leo thang căng thẳng thương mại.

Các chuyên gia cảnh báo quyết định tăng thuế của Mỹ có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng với EU, đặc biệt khi hai bên vẫn chưa giải quyết dứt điểm các bất đồng thương mại và địa chính trị. Trong bối cảnh đó, nguy cơ một vòng xoáy trả đũa lẫn nhau đang hiện hữu, đe dọa tới ổn định của thương mại toàn cầu và quan hệ giữa hai đối tác kinh tế lớn hàng đầu thế giới.

Nhật Lệ

Nguồn: Euronews, reuters