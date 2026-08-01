Mỹ bắt đầu rút lực lượng khỏi căn cứ tại khu tự trị Kurdistan của Iraq

Mỹ đã bắt đầu rút các lực lượng quân sự còn lại khỏi căn cứ gần Sân bay Quốc tế Erbil, thuộc khu tự trị Kurdistan của Iraq, khi thời hạn hoàn tất việc rút quân theo thỏa thuận với Chính phủ Iraq vào ngày 30/9 đang đến gần.

Mỹ sẽ rút toàn bộ quân đội khỏi Iraq vào tháng 9. Ảnh: DD India.

Theo các nguồn tin được Al-Monitor dẫn lại, quá trình rút quân được triển khai từ tuần trước và hiện vẫn đang tiếp diễn. Phần lớn binh sĩ cùng các trang thiết bị hạng nặng đã được di chuyển khỏi căn cứ. Mỹ cũng đã rút toàn bộ các tổ hợp phòng thủ tên lửa Patriot được triển khai tại đây, trong khi một số khí tài phòng thủ khác vẫn được giữ lại.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Thành phố Erbil thời gian qua nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở có sự hiện diện của lực lượng Mỹ. Hệ thống Patriot được coi là lớp phòng thủ quan trọng, có nhiệm vụ đánh chặn tên lửa và thiết bị bay không người lái, góp phần bảo vệ lực lượng Mỹ cũng như khu vực xung quanh.

Các quan chức khu vực cho biết, việc rút quân là một phần trong lộ trình đã được Washington và Baghdad thống nhất trước đó, đồng thời khẳng định đây là hoạt động điều chỉnh lực lượng theo kế hoạch. Tuy nhiên, một số lãnh đạo khu tự trị Kurdistan bày tỏ lo ngại việc Mỹ cắt giảm hiện diện quân sự và rút các hệ thống Patriot có thể ảnh hưởng đến năng lực phòng thủ của khu vực trong bối cảnh các nguy cơ an ninh vẫn hiện hữu.

Lính thủy đánh bộ Mỹ chụp ảnh cùng binh sĩ Iraq vào ngày 27 tháng 11 năm 2017. Ảnh: USMC.

Hiện Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chưa bình luận về hoạt động điều chuyển lực lượng. Trong khi đó, giới phân tích nhận định động thái này phản ánh sự điều chỉnh trong chiến lược triển khai quân của Washington, khi Mỹ đang ưu tiên tăng cường năng lực phòng thủ tại các địa điểm chiến lược khác ở vùng Vịnh và Jordan, đồng thời thực hiện lộ trình rút quân đã cam kết với Iraq.

Theo một số chuyên gia, việc rút các hệ thống Patriot khỏi Erbil cũng làm dấy lên những đánh giá về cách Mỹ phân bổ nguồn lực phòng không, trong bối cảnh nhu cầu triển khai các hệ thống đánh chặn tại nhiều khu vực cùng lúc ngày càng gia tăng.

Minh Phương

Nguồn: WION, Press TV.