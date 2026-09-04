Mỹ áp thuế đến 100% đối với máy bay không người lái nhập khẩu

Ngày 4/9 Mỹ bắt đầu áp dụng mức thuế bổ sung lên tới 100% đối với một số máy bay không người lái (drone) và linh kiện nhập khẩu, trong động thái nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài, tăng cường an ninh chuỗi cung ứng và thúc đẩy năng lực sản xuất trong nước.

Tổng thống Donald Trump ký ngày 13/8, mức thuế 100% được áp dụng đối với máy bay không người lái có trọng lượng cất cánh trên 25 kg . Ảnh: Freemalaysiatoday.

Theo sắc lệnh do Tổng thống Donald Trump ký ngày 13/8, mức thuế 100% được áp dụng đối với máy bay không người lái có trọng lượng cất cánh trên 25 kg, các thiết bị tích hợp công nghệ ảnh nhiệt, trạm điều khiển và một số linh kiện quan trọng. Quy định có hiệu lực đối với hàng hóa nhập khẩu từ 0 giờ 1 phút ngày 3/9 theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Các loại máy bay không người lái có trọng lượng cất cánh từ 25 kg trở xuống và không thuộc nhóm công nghệ nhạy cảm chịu mức thuế 25%. Một số linh kiện khác cũng chịu mức thuế 25%, nhưng sẽ bắt đầu được áp dụng từ ngày 9/2/2027.

Đối với sản phẩm từ Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thụy Sĩ và Liechtenstein, mức thuế tối đa là 15%, trong khi sản phẩm từ Anh chịu mức tối đa 10%, với điều kiện đáp ứng các yêu cầu về nguồn gốc linh kiện và công nghệ.

Nhà Trắng cho rằng Mỹ đang phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung nước ngoài đối với máy bay không người lái và các linh kiện quan trọng như động cơ, pin, bộ điều khiển điện tử và trạm điều khiển. Theo đánh giá của Bộ Thương mại Mỹ được nêu trong sắc lệnh, sự phụ thuộc này có thể tạo ra rủi ro đối với an ninh quốc gia và chuỗi cung ứng.

Mỹ áp thuế đến 100% đối với máy bay không người lái nhập khẩu. Ảnh: Aerotime.

Chính quyền Tổng thống Trump kỳ vọng chính sách thuế sẽ khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng sản xuất máy bay không người lái và linh kiện tại Mỹ, đồng thời tăng khả năng đáp ứng nhu cầu quân sự và dân sự trong nước.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã công bố các mức thuế này vào tháng 8 sau khi cuộc điều tra của Bộ Thương mại Mỹ kết luận việc phụ thuộc vào drone và linh kiện nước ngoài là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Mỹ đặt mục tiêu chấm dứt sự phụ thuộc công nghệ vào Trung Quốc, ước tính sản xuất hơn 70% lượng drone thương mại toàn cầu.

Quyết định áp thuế cùng đề xuất của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) về việc phân loại drone cảm biến nhiệt hoặc phun khí dung thành thiết bị quân sự đang vấp phải phản ứng gay gắt khi giới chỉ trích lo ngại ngành sản xuất trong nước không thể bù đắp khoảng trống này.

Lê Hà.

Nguồn: Finance, New york times