Trung Quốc phản đối Mỹ áp thuế đối với máy bay không người lái và linh kiện

Bộ Thương mại Trung Quốc (MOFCOM) ngày 20/8 đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Mỹ áp thuế theo Mục 232 đối với thiết bị bay không người lái UAV và linh kiện, đồng thời cho rằng các biện pháp này ảnh hưởng đến lợi ích của doanh nghiệp Trung Quốc và hoạt động hợp tác trong chuỗi cung ứng công nghiệp drone toàn cầu.

Tin liên quan: Mỹ áp thuế cao đối với Drone và linh kiện nhập khẩu

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông. Ảnh: Global Times.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông khẳng định các sản phẩm UAV của Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ chủ yếu phục vụ mục đích dân sự như nông nghiệp, kiểm định thiết bị, điện ảnh và giải trí. Ông nhấn mạnh việc Mỹ áp đặt các mức thuế phân biệt đối xử đã gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của doanh nghiệp Trung Quốc, làm gián đoạn chuỗi cung ứng UAV toàn cầu và phá vỡ môi trường cạnh tranh bình đẳng.

Theo người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, nước này luôn tuân thủ các quy tắc kinh tế và thương mại quốc tế, đồng thời sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại với các bên trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi, góp phần xây dựng mạng lưới thương mại cùng có lợi và đóng góp tích cực vào phát triển, thịnh vượng toàn cầu.

Trước đó, ngày 13/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế từ 10% đến 100% đối với UAV và linh kiện nhập khẩu, kể cả từ một số đồng minh chiến lược, với lý do an ninh quốc gia và giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài.

Máy bay không người lái quân sự Wing Loong II do Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô của Trung Quốc sản xuất. Ảnh: DefenseScoop.

Các doanh nghiệp Trung Quốc được cho là chịu tác động lớn do chiếm thị phần đáng kể trên thị trường UAV thương mại Mỹ. DJI, nhà sản xuất UAV lớn nhất thế giới, hiện cung cấp hơn một nửa số UAV thương mại tại Mỹ.

Chuyên gia Hà Vĩ Văn thuộc Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu hóa cảnh báo thuế mới có thể làm tăng chi phí đối với nông dân và người sử dụng Mỹ, trong khi nguồn cung thay thế còn hạn chế.

Các biện pháp thuế quan của Mỹ theo Mục 232 từng bị WTO kết luận không phù hợp với các quy định thương mại quốc tế trong vụ kiện về thép và nhôm năm 2022. Tiền lệ này cho thấy việc viện dẫn lý do an ninh quốc gia không đồng nghĩa Washington có thể đứng ngoài các quy định của WTO. Các chuyên gia kêu gọi Mỹ giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và hợp tác.

Thanh Giang

Nguồn: Global Times.