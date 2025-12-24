Mỹ hoãn áp thuế nhập khẩu chip Trung Quốc đến năm 2027

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ áp thuế với các sản phẩm chip bán dẫn Trung Quốc do Bắc Kinh “thúc đẩy độc quyền ngành chip một cách phi lý”, nhưng việc thực thi sẽ được hoãn đến tháng 6/2027. Quyết định này nhằm vừa duy trì sức ép thương mại, vừa tránh làm gián đoạn đàm phán song phương với Trung Quốc.

Ngành công nghiệp chip đang chờ đợi quyết định của chính quyền tổng thống Trump về một cuộc điều tra thuế quan rộng hơn đối với nhập khẩu chip toàn cầu. Ảnh: Reuters

Ngày 23/12, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) thông báo chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ áp thuế nhập khẩu các sản phẩm chip bán dẫn Trung Quốc, nhưng thời điểm thực thi sẽ được hoãn đến tháng 6/2027. Mức thuế cụ thể sẽ được công bố ít nhất 30 ngày trước khi có hiệu lực.

Động thái này xuất phát từ kết quả điều tra kéo dài một năm theo Mục 301 về các hành vi thương mại “không công bằng” của Trung Quốc, do chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden khởi xướng. USTR nhận định các hoạt động mở rộng sản xuất chip có sự hỗ trợ của nhà nước Trung Quốc đã gây gánh nặng cho thương mại Mỹ và vì vậy “có thể bị xử lý theo luật thương mại”.

Trong tuyên bố của mình, USTR nhấn mạnh: “Việc Trung Quốc nhắm vào ngành bán dẫn để độc quyền là phi lý và cản trở thương mại Mỹ, do đó có thể bị xử lý.”

Trong khi vẫn giữ quyền áp thuế, chính quyền Mỹ chọn hoãn thi hành đến giữa năm 2027, nhằm duy trì sức ép mà không phá vỡ các cuộc đàm phán rộng hơn với Bắc Kinh.

Về phần mình, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington phản đối bất kỳ mức thuế nào. Tuyên bố của Đại sứ quán nêu rõ: “Chính trị hóa, công cụ hóa và vũ khí hóa thương mại và công nghệ, đồng thời làm mất ổn định chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu sẽ không có lợi cho ai và cuối cùng sẽ phản tác dụng. Chúng tôi sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ vững chắc quyền lợi hợp pháp của mình.”

Quyết định hoãn thuế diễn ra trong bối cảnh Mỹ muốn hạ nhiệt căng thẳng sau khi Trung Quốc hạn chế xuất khẩu kim loại đất hiếm – nguyên liệu quan trọng cho các công ty công nghệ toàn cầu, phần lớn do Trung Quốc kiểm soát. Theo các nhà phân tích, việc hoãn thuế lần này thể hiện nỗ lực của Washington cân bằng giữa áp lực với chính sách công nghiệp Trung Quốc và nguy cơ leo thang thương mại, vốn có thể gây gián đoạn thị trường công nghệ toàn cầu.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, CNA.