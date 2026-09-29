Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu xử lý dứt điểm nhà, đất dôi dư và quyết liệt thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách

Chiều 29/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2026 và việc sắp xếp, xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoàng Đông

Dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở ngành, đơn vị liên quan. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Đông

Báo cáo của Sở Tài chính cho biết, 9 tháng năm 2026, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tích cực, cơ bản bảo đảm tiến độ dự toán và tăng so với cùng kỳ. Thu nội địa duy trì ổn định, trong khi thu từ hoạt động xuất nhập khẩu qua Cảng Nghi Sơn tăng khá, tạo dư địa để tỉnh phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu cả năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng dự hội nghị. Ảnh: Hoàng Đông

Tuy nhiên, kết quả thu vẫn chưa thật sự bền vững. Thu tiền sử dụng đất còn phụ thuộc lớn vào một số dự án có khoản thu đột biến; tiến độ đấu giá đất, xác định giá đất ở nhiều địa phương còn chậm. Một số khoản thu nội địa chịu tác động từ chính sách miễn, giảm thuế, phí, tiềm ẩn nguy cơ hụt thu.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hoàng Đông

Đối với việc sắp xếp, xử lý, khai thác nhà đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh đã tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc xử lý; đồng thời tổ chức hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện phương án xử lý. Đến nay, một số cơ sở đã được chuyển đổi công năng, điều chuyển hoặc đưa vào khai thác; tuy nhiên, khối lượng còn lại vẫn lớn và tiến độ chưa đồng đều. Nhiều địa phương chậm hoàn thiện hồ sơ, phương án và thủ tục; một số cơ sở thiếu hồ sơ pháp lý về đất đai, tài sản, trong khi việc xác định giá cho thuê, giá đất, đấu giá phải qua nhiều bước.

Bên cạnh đó, nhiều tài sản nhỏ lẻ, phân tán, ở khu vực khó khăn nên khả năng khai thác còn hạn chế.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Đông

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh: Xử lý nhà, đất dôi dư liên quan trực tiếp đến trách nhiệm quản lý tài sản công, tránh nguy cơ thất thoát, lãng phí và vi phạm pháp luật. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, tập trung giải quyết dứt điểm, không để kéo dài.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải rà soát đầy đủ, chính xác, phân loại từng cơ sở, xác định rõ phương án và trách nhiệm xử lý. Các tổ công tác phải xuống trực tiếp địa phương, kiểm tra thực tế và đề xuất phương án cụ thể; không để xảy ra tình trạng báo cáo đã xử lý nhưng thực tế tài sản công vẫn bị bỏ trống, xuống cấp, gây lãng phí.

Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với tài sản thuộc thẩm quyền; trường hợp đủ điều kiện mà chưa ban hành quyết định xử lý phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và khẩn trương hoàn thành. Sở Tài chính tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra; Văn phòng UBND tỉnh theo dõi tiến độ hằng ngày, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Về thu ngân sách, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải thay đổi mạnh mẽ tư duy, chủ động khai thác đầy đủ tiềm năng, dư địa tăng thu, tạo nguồn lực cho phát triển; không chỉ phấn đấu hoàn thành dự toán mà phải nâng cao năng lực thu tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Các sở, ngành và các địa phương phải đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ điểm nghẽn, mở rộng và khai thác hiệu quả các nguồn thu, các lĩnh vực còn dư địa.

Hội nghị được kết nối đến các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hoàng Đông

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh: Các địa phương phải xác định rõ nguồn thu, giải pháp và chịu trách nhiệm về kết quả, nhất là đối với thu tiền sử dụng đất.

Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc cụ thể với từng địa phương để xây dựng phương án thu sát thực tế, khai thác đúng tiềm năng và gắn với trách nhiệm thực hiện.

Hữu Đại