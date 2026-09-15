Mỹ áp thuế 50% với thêm 110 mặt hàng Canada

Mỹ vừa áp mức thuế 50% đối với 110 sản phẩm của Canada, trong đó có pho mát, thuyền máy, xe địa hình và đồ nội thất. Động thái mới đánh dấu một nấc leo thang trong cuộc chiến thương mại giữa hai nước láng giềng.

Vòng thuế mới của Mỹ có hiệu lực từ sau nửa đêm ngày 15/9, áp mức thuế 50% đối với 110 mặt hàng nhập khẩu từ Canada.

Danh sách gồm nhiều nhóm sản phẩm, đáng chú ý có một số loại pho mát và sản phẩm từ sữa, thuyền máy, xe địa hình (ATV), xe golf, đồ nội thất cùng một số mặt hàng công nghiệp. Theo các nguồn tin quốc tế, các biện pháp này nhằm đáp trả những động thái thuế quan mới của Ottawa.

Được biết, việc Mỹ bổ sung các sản phẩm Canada chịu thuế cao diễn ra ngay sau khi Ottawa áp thuế trả đũa đối với hàng hóa Mỹ từ ngày 8/9. Hai bên đang liên tục mở rộng danh sách hàng hóa bị đánh thuế, khiến căng thẳng thương mại ngày càng lan rộng.

Thuế 50% mới là một phần trong loạt biện pháp mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa ra nhằm gây sức ép lên Canada.

Theo Wall Street Journal, ngoài các mặt hàng bị áp thuế mới, Washington còn công bố kế hoạch cấm nhập khẩu một số sản phẩm Canada, gồm đồ uống có cồn, một số sản phẩm sữa và xe máy, dự kiến có hiệu lực từ ngày 29/9. Một số mặt hàng khác như xi măng và vật tư y tế được đưa ra khỏi danh sách chịu thuế.

Việc Washington đồng thời sử dụng thuế quan và hạn chế nhập khẩu cho thấy tranh chấp thương mại Mỹ-Canada đang chuyển sang giai đoạn quyết liệt hơn. Ottawa đã áp các mức thuế 15%, 25% và 50% đối với hàng hóa Mỹ từ ngày 8/9. Danh sách trả đũa bao gồm hàng trăm sản phẩm, trong đó có nhiều mặt hàng bị ảnh hưởng bởi các biện pháp thương mại của Washington.

Theo Chính phủ Canada, các mức thuế mới nhằm đáp trả những biện pháp của Mỹ và bảo vệ các ngành sản xuất trong nước.

Cuộc đối đầu đang tạo sức ép đáng kể lên nền kinh tế Canada, vốn phụ thuộc lớn vào thị trường Mỹ. Le Monde dẫn số liệu cho biết khoảng 71,7% hàng hóa xuất khẩu của Canada trong năm 2025 được đưa sang Mỹ, trong khi hơn 90% lượng dầu và khí đốt xuất khẩu của Canada cũng hướng tới thị trường này.

Hiện Chính phủ Thủ tướng Mark Carney đã triển khai các chương trình hỗ trợ trị giá khoảng 25 tỷ đô la Canada, cùng các biện pháp chia sẻ việc làm nhằm hạn chế tác động đối với doanh nghiệp và người lao động.

Thu Uyên