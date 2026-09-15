Mỹ, Trung quyết duy trì vị thế dẫn đầu trong phát triển AI

Lo ngại trí tuệ nhân tạo (AI) có thể phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát đang ngày càng gia tăng, kéo theo những lời kêu gọi thận trọng và làm chậm tốc độ phát triển công nghệ. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn giữ quan điểm rằng hai nước phải dẫn đầu thế giới về AI.

Mới đây, Giám đốc điều hành Anthropic Dario Amodei cảnh báo AI là công nghệ mới nhất có khả năng thúc đẩy tiến bộ của nhân loại, nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng. Ông cho rằng cần làm chậm tốc độ cải thiện năng lực của các mô hình AI, đồng thời đề xuất các công ty AI cho phép bên thứ ba đánh giá công nghệ và tăng cường hợp tác quốc tế.

Quan điểm này nhận được sự hưởng ứng từ Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman, Giám đốc điều hành Google DeepMind Demis Hassabis và CEO Tesla Elon Musk, qua đó đưa cuộc tranh luận về việc kiểm soát tốc độ phát triển AI trở thành tâm điểm chú ý.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ dường như không muốn làm chậm quá trình này. Ngày 14/9, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump chỉ trích quan điểm kêu gọi “giảm tốc” AI của các lãnh đạo công nghệ lớn, gọi đây là “một thuyết âm mưu điên rồ và trò lừa đảo”. Ông gọi AI là “con ngỗng đẻ trứng vàng”, ủng hộ xây dựng thêm các trung tâm dữ liệu tại Mỹ để cung cấp năng lực tính toán cho công nghệ này.

Một ngày trước đó, trả lời báo giới, ông Trump cũng khẳng định Mỹ đang dẫn trước Trung Quốc về AI và muốn duy trì lợi thế này, bởi “ai chiến thắng trong AI sẽ là người chiến thắng”.

Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không trực tiếp đề cập những rủi ro của AI, mà tập trung thúc đẩy ảnh hưởng của Trung Quốc trong lĩnh vực này tại các nước đang phát triển. Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 ở New Delhi, Ấn Độ, ông Tập kêu gọi các nước “khuyến khích mã nguồn mở, cởi mở, hợp tác và chia sẻ”, đồng thời công bố kế hoạch dẫn dắt “Cộng đồng AI mã nguồn mở BRICS”, nhằm hỗ trợ phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và xây dựng một hệ sinh thái AI dùng chung.

Như vậy, dù cách tiếp cận khác nhau, điểm chung giữa hai nhà lãnh đạo là quyết tâm duy trì vị thế dẫn đầu trong phát triển AI. Giới quan sát nhận định, AI được dự báo sẽ trở thành một trong những chủ đề quan trọng tại cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, dự kiến diễn ra ngày 24/9 tại Nhà Trắng ở Washington D.C.

Thúy Hà