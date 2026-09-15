Phó Tổng thống Vance xác nhận Mỹ đang đối thoại trực tiếp với Houthi

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance mới đây xác nhận Washington đang tiến hành đối thoại trực tiếp với lực lượng Houthi tại Yemen, trong bối cảnh giao tranh tại nước này và căng thẳng ở khu vực Biển Đỏ tiếp tục gia tăng.

Phát biểu trước báo giới ngày 14/9, ông Vance cho biết, Mỹ tự tin đang kiểm soát tình hình, dù khu vực xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Washington sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình nhằm bảo vệ các lợi ích của Mỹ. Phó Tổng thống Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Saudi Arabia và các bên khác bị ảnh hưởng bởi tình hình an ninh trong khu vực.

Thông tin về các cuộc tiếp xúc Mỹ-Houthi được đưa ra trong lúc giao tranh giữa lực lượng chính phủ Yemen và Houthi tiếp tục leo thang. Houthi cũng gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu tại Saudi Arabia.

Ngày 14/9, Houthi tuyên bố Saudi Arabia đã tiến hành 54 cuộc không kích nhằm vào các vị trí của lực lượng này ở miền Tây Yemen trong vòng 24 giờ. Các cuộc không kích diễn ra sau khi Houthi phóng hàng chục máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các cơ sở quân sự của Saudi Arabia.

Kênh truyền hình Al-Masirah của Houthi đưa tin ít nhất hai dân thường thiệt mạng trong các cuộc không kích của Saudi Arabia nhằm vào một cây cầu ở tỉnh Taiz, nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt nhất tại Yemen.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, các quan chức Chính phủ Yemen và lực lượng Houthi cho biết lực lượng này đã giành quyền kiểm soát hai đảo Hanish Lớn và Hanish Nhỏ ở phía Nam Biển Đỏ.

Động thái này làm dấy lên lo ngại về an ninh của tuyến hàng hải thương mại quan trọng qua Biển Đỏ. Đây là tuyến vận chuyển chiến lược đối với Saudi Arabia, đặc biệt trong bối cảnh Riyadh tìm cách duy trì các tuyến xuất khẩu dầu thay thế cho hành trình qua eo biển Hormuz.

Căng thẳng tại Biển Đỏ và vùng Vịnh đang tạo thêm sức ép đối với nguồn cung năng lượng, qua đó có nguy cơ tác động tới giá dầu trên thị trường quốc tế.

Xung đột cũng tiếp tục gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với dân thường Yemen.Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), các cuộc giao tranh trong những tuần gần đây đã khiến ít nhất 93.864 người phải rời bỏ nhà cửa để tìm nơi trú ẩn.

Thu Uyên

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