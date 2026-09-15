Kho vũ khí Mỹ thiếu hụt mang tính chiến lược do chiến dịch tại Iran

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Báo cáo của Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hoạt động quân sự tại Iran đã khiến kho dự trữ một số loại vũ khí tiên tiến của Mỹ xuất hiện tình trạng thiếu hụt mang tính chiến lược, đồng thời bộc lộ những điểm nghẽn trong năng lực sản xuất và bổ sung đạn dược của ngành công nghiệp quốc phòng nước này.

Báo cáo được công bố ngày 14/9, bao quát giai đoạn từ ngày 1/4 đến 30/6, là đánh giá chính thức đầu tiên của các cơ quan giám sát Chính phủ Mỹ về tác động của hoạt động quân sự tại Iran đối với lực lượng Mỹ, trong đó đề cập tổn thất về nhân lực, chi phí và cơ sở vật chất. Báo cáo có sự tham gia của các cơ quan thanh tra thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ.

Theo báo cáo, hoạt động quân sự của Mỹ “đã dẫn đến những thiếu hụt mang tính chiến lược trong kho dự trữ và bộc lộ các điểm nghẽn của cơ sở công nghiệp quốc phòng trong việc bổ sung đạn dược”. Các chuyên gia trước đó nhận định các nhà thầu quốc phòng Mỹ có thể cần khoảng 3 năm để bổ sung lượng tên lửa tiên tiến và tên lửa đánh chặn phòng không về mức trước xung đột.

Báo cáo cho biết ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ cần “thời gian đáng kể” để mở rộng năng lực sản xuất. Những điểm nghẽn kéo dài tập trung ở hoạt động sản xuất động cơ tên lửa nhiên liệu rắn, nguồn cung chất nổ và chất đẩy chất lượng cao, cũng như việc tuyển dụng lao động có tay nghề trong lĩnh vực sản xuất.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc nhiều lần bác bỏ thông tin cho rằng Mỹ thiếu đạn dược, khẳng định quân đội nước này có đủ vũ khí cần thiết cho các hoạt động quân sự. Tổng thống Donald Trump ngày 14/9 cho biết Mỹ đang sản xuất “nhiều vũ khí tinh vi và ưu việt hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử”, đồng thời cho biết các loại vũ khí này được chuyển tới lực lượng Mỹ tại Trung Đông và các khu vực khác hằng ngày.

Báo cáo cũng ghi nhận các cuộc tập kích của Iran đã làm hư hại hoặc phá hủy hàng trăm tòa nhà và công trình tại các căn cứ quân sự của Mỹ ở Kuwait, Bahrain, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Saudi Arabia, Iraq, Oman và Jordan. Đối với các cơ sở ngoại giao, báo cáo cho biết các cơ sở của Mỹ tại Iraq, Kuwait, Saudi Arabia và UAE bị hư hại do các cuộc tập kích, với tổng chi phí ước tính khoảng 184 triệu USD.

Thanh Hằng