Trung Quốc giảm lực lượng dọc biên giới Ấn Độ, tín hiệu mới về hạ nhiệt căng thẳng

Theo Báo cáo thường niên 2025-2026 của Bộ Quốc phòng Ấn Độ mới được công bố, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã giảm đáng kể quy mô triển khai quân dọc Đường Kiểm soát Thực tế (LAC), đánh dấu bước chuyển tích cực trong quan hệ hai nước.

Báo cáo thường niên 2025-2026 do Bộ Quốc phòng Ấn Độ mới công bố cho biết, năm 2025 ghi nhận sự sụt giảm đáng kể lực lượng của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) ở khu vực phía bắc biên giới. Tuy nhiên, Bắc Kinh hiện vẫn duy trì khoảng 10 lữ đoàn hợp binh (mỗi lữ đoàn từ 4.000 đến 5.000 quân) dọc Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) và tại các khu vực huấn luyện truyền thống.

Sau đụng độ tại thung lũng Galwan năm 2020, cả Ấn Độ và Trung Quốc từng ồ ạt điều động hàng chục nghìn binh sĩ ra khu vực biên giới nhạy cảm, với đỉnh điểm từ 50.000 đến 60.000 quân mỗi bên.

Tuy nhiên, báo cáo nhấn mạnh các đợt tiếp xúc song phương tích cực ở cấp chính trị, ngoại giao và quân sự thời gian qua đã mang lại sự ổn định trên tuyến biên giới phía Bắc.

Hai bên duy trì các vòng đàm phán thuộc Cơ chế Làm việc về Tư vấn và Tương tác Biên giới (WMCC) lần thứ 33 và 34 (lần lượt vào tháng 3 và tháng 7/2025), đồng thời khôi phục đàm phán Đại diện Đặc biệt (SR) giải quyết vấn đề biên giới. Cuộc họp cấp Chỉ huy Quân đoàn lần thứ 23 diễn ra tại Đông Ladakh vào tháng 10/2025 tiếp tục củng cố tiến trình trao đổi xây dựng.

Nhờ đó, các cuộc gặp gỡ cấp nhân sự biên giới tại chỗ hiện duy trì trong không khí hòa dịu, hữu nghị để giải quyết kịp thời các mối quan tâm phát sinh. Bộ Quốc phòng Ấn Độ khẳng định lực lượng quân đội nước này dọc LAC hiện vẫn “vững chắc, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ”.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc đang có dấu hiệu cải thiện sau nhiều năm căng thẳng tại khu vực biên giới.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS năm 2026, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp song phương đầu tiên sau 7 năm, trong đó hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định và thúc đẩy giải quyết vấn đề biên giới. Hai nước cũng từng bước nối lại các hoạt động giao lưu và hợp tác. Việc Trung Quốc giảm triển khai lực lượng dọc LAC vì thế được xem là một tín hiệu mới cho thấy căng thẳng biên giới đang chuyển sang giai đoạn thận trọng hạ nhiệt, dù hiện diện quân sự đáng kể của PLA trong khu vực vẫn còn.

Nhật Lệ