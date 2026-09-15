Quốc gia châu Âu thứ 10 tham gia sáng kiến răn đe hạt nhân của Pháp

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Phần Lan đã nhất trí tham gia sáng kiến răn đe hạt nhân do Pháp dẫn dắt, trở thành quốc gia châu Âu thứ 10 tham gia cơ chế hợp tác này, trong bối cảnh các nước trong khu vực tăng cường củng cố năng lực phòng thủ trước những quan ngại về an ninh từ Nga và sự chưa chắc chắn về cam kết của Mỹ đối với châu Âu.

Quyết định trên được đưa ra trong khuôn khổ sáng kiến của Pháp nhằm tăng cường năng lực phòng thủ khu vực và mở rộng hợp tác về răn đe hạt nhân với các nước châu Âu đối tác. Trước Phần Lan, các nước Bắc Âu gồm Na Uy, Thụy Điển và Đan Mạch đã tham gia sáng kiến này.

Phần Lan từ bỏ chính sách không liên kết quân sự kéo dài nhiều thập kỷ khi gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) năm 2023, sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine vào tháng 2/2022.

Tháng 6 vừa qua, Quốc hội Phần Lan đã bỏ lệnh cấm toàn diện đối với vũ khí hạt nhân, cho phép đưa vũ khí hạt nhân vào, vận chuyển qua, cung cấp hoặc sở hữu trên lãnh thổ Phần Lan khi cần thiết cho mục đích quốc phòng.

Bộ trưởng phụ trách châu Âu và Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot hoan nghênh quyết định của Phần Lan, nhấn mạnh việc Helsinki tham gia sáng kiến là dấu mốc quan trọng đối với quan hệ song phương, hợp tác quốc phòng và an ninh châu Âu. Quan chức Pháp khẳng định sáng kiến này phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế của hai nước và bổ trợ cho cơ chế răn đe của NATO, thay vì thay thế cơ chế này.

Pháp khởi động sáng kiến vào tháng 3 trong bối cảnh các cam kết an ninh của Mỹ có những thay đổi dưới thời Tổng thống Donald Trump và căng thẳng an ninh tại châu Âu gia tăng liên quan đến xung đột tại Ukraine. Khác với Nhóm Hoạch định Hạt nhân của NATO, quyền quyết định triển khai vũ khí hạt nhân trong khuôn khổ sáng kiến của Pháp hoàn toàn thuộc về Tổng thống Pháp.

Các nước tham gia sẽ tiến hành các cuộc tập trận chung, tăng cường tham vấn chiến lược và xem xét khả năng triển khai trong thời gian ngắn các phương tiện có khả năng mang vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ các nước đối tác.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nhấn mạnh sáng kiến này bổ trợ chứ không thay thế cơ chế răn đe hạt nhân hiện có của NATO. Helsinki cũng khẳng định sẽ không cho phép vũ khí hạt nhân được triển khai thường trực trên lãnh thổ Phần Lan trong thời bình.

Thanh Hằng