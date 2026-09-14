Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng trao kinh phí hỗ trợ và bàn giao nhà cho các gia đình chính sách

Chiều 14/9, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến trao biển hỗ trợ và bàn giao nhà ở cho hộ gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại xã Tân Ninh và xã Quảng Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng trao hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình ông Lê Bá Thu.

Cùng tham gia có đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng thăm hỏi động viên ông Lê Bá Thu (giữa).

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã trao biển hỗ trợ và bàn giao nhà ở cho gia đình ông Lê Bá Thu ở thôn Hòa Yên, xã Tân Ninh và bà Văn Thị Ngọc ở thôn 2, xã Quảng Ninh.

Đây là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở theo chính sách đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu tặng quà cho gia đình ông Lê Bá Thu.

Sau khi nghe đại diện các địa phương báo cáo quá trình triển khai xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chúc mừng các gia đình có ngôi nhà mới khang trang, an toàn; đồng thời đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức, đơn vị và bà con Nhân dân đã chung tay hỗ trợ, góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu và đại diện gia đình ông Lê Bá Thu thực hiện nghi thức khánh thành nhà ở.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để có được những thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, nhiều thế hệ người Việt Nam đã phải trải qua những hy sinh, mất mát to lớn. Vì vậy, chăm lo cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng trao hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình bà Văn Thị Ngọc.

Mỗi căn nhà được hỗ trợ xây dựng cho các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học hôm nay không chỉ cụ thể hóa chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với những người đã có đóng góp, hy sinh, mà còn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, tình làng nghĩa xóm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn tinh thần đoàn kết, sẻ chia này tiếp tục được lan tỏa, để ngày càng có thêm nhiều gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, hỗ trợ.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chúc mừng, động viên các gia đình chính sách.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu và đại diện gia đình bà Văn Thị Ngọc thực hiện nghi thức khánh thành nhà ở.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công; tạo điều kiện để các gia đình từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

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