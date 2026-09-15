Thủ tướng Nhật Bản cải tổ nội các, đặt nền móng cho cuộc đua quyền lực năm 2027

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi sẽ tiến hành cải tổ ban lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền vào ngày 16/9 và cải tổ nội các một ngày sau đó. Động thái được cho là giúp bà củng cố nền tảng chính trị trước chặng đường hướng tới cuộc bầu Chủ tịch LDP năm 2027.

Thông tin được Tổng thư ký LDP Shunichi Suzuki chính thức xác nhận sau cuộc họp của ban lãnh đạo đảng tại Tokyo. Tổng Thư ký LDP Shunichi Suzuki cho biết bà Takaichi đã thông báo kế hoạch cải tổ tại cuộc họp với các lãnh đạo chủ chốt của đảng. Theo ông Suzuki, mục tiêu của việc cải tổ là huy động “toàn bộ sức mạnh” của đảng và chính phủ để thực hiện và hiện thực hóa mạnh mẽ các chính sách.

Theo các nguồn tin tại Nhật Bản, bà Takaichi dự kiến duy trì nhiều nhân vật chủ chốt trong ban lãnh đạo LDP. Phó Chủ tịch đảng Taro Aso, cựu Thủ tướng và một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong LDP, được cho là sẽ tiếp tục giữ chức vụ. Tổng Thư ký Shunichi Suzuki và Trưởng ban Chính sách Takayuki Kobayashi cũng có khả năng được giữ lại.

Một số nhân vật trong nội các hiện nay cũng được dự báo tiếp tục giữ vị trí. Trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi và Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi, hai chính trị gia từng tham gia cuộc đua Chủ tịch LDP năm ngoái. Việc tiếp tục sử dụng những nhân vật từng là đối thủ trong cuộc đua lãnh đạo cho thấy bà Takaichi ưu tiên duy trì tính liên tục của bộ máy, đồng thời giữ các nhân vật có ảnh hưởng trong LDP ở trong chính phủ.

Theo kế hoạch, ban lãnh đạo mới của LDP sẽ được công bố ngày 16/9, trước khi nội các được cải tổ ngày 17/9. Một số nguồn tin cho biết nhiều vị trí chủ chốt trong đảng dự kiến không có thay đổi lớn

Đợt cải tổ diễn ra khi chính quyền của Thủ tướng Takaichi đang tìm cách thúc đẩy các chương trình kinh tế và công nghiệp. Một khảo sát do Nikkei Research thực hiện mới đây cho thấy 46% doanh nghiệp Nhật Bản được hỏi muốn bà tiếp tục giữ chức sau khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc, trong khi 18% có quan điểm ngược lại.

Đáng chú ý, nhiệm kỳ Chủ tịch LDP của bà Takaichi sẽ kết thúc vào tháng 9/2027. Theo quy trình chính trị Nhật Bản, người giành chiến thắng trong cuộc bầu Chủ tịch LDP gần như chắc chắn trở thành Thủ tướng nếu đảng này tiếp tục duy trì thế đa số tại Hạ viện.

Trong bối cảnh đó, việc bà Takaichi duy trì nhiều nhân vật chủ chốt trong LDP và nội các không chỉ nhằm bảo đảm tính ổn định của chính phủ trong ngắn hạn, mà còn có thể giúp bà củng cố nền tảng chính trị trước chặng đường hướng tới cuộc bầu Chủ tịch LDP năm 2027.

Nhật Lệ