Lan tỏa những công trình, phần việc thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai đến các cấp hội LHPN trong tỉnh với chủ đề: “Phụ nữ Thanh Hóa thi đua xây dựng các công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV”.

Hội LHPN xã Tây Đô ra mắt “Ngôi nhà xanh” - gom phế liệu tặng quà cho phụ nữ, trẻ mồ côi khó khăn.

Đợt thi đua cao điểm được thực hiện từ tháng 2 đến 15/5/2026 với nhiều nội dung, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả 5 công trình/phần việc quy mô toàn tỉnh. Đó là: “Lắp đặt mới 200 ngôi nhà xanh gây quỹ vì phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”; “Xây dựng và gắn biển 500 “Nhà sạch - vườn đẹp”, “Đường hoa phụ nữ”, “Hàng rào xanh”, “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, “Mỗi hộ một vườn rau sạch”; “10.000 phụ nữ Thanh Hóa tự tin chuyển đổi số”; “Kết nối - Đồng hành phát triển”; “Trao 1.000 con giống sinh kế cho phụ nữ nghèo”. Các công trình, phần việc trên nhằm gây quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khó khăn, thực hiện an sinh xã hội; hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập, đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức hội luôn đồng hành cùng hội viên.

Chị Lê Thị Thanh, hội viên chi hội phụ nữ thôn Trung Yên, xã Trường Văn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Hội LHPN xã trao hỗ trợ 2 con lợn nái sinh sản, trị giá 3 triệu đồng. Nhận được con giống, chị Thanh phấn khởi: "Vì sức khỏe yếu, kinh tế khó khăn nên nguyện vọng của tôi được hỗ trợ con nuôi phù hợp với nhu cầu, điều kiện gia đình. Nguồn vốn sinh kế này rất có ý nghĩa với gia đình tôi. Mẹ con tôi sẽ chăm sóc tốt để có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống”.

Theo chia sẻ của chị Nguyễn Thị Hợi, Chủ tịch Hội LHPN xã Trường Văn, thực hiện đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, cán bộ, hội viên phụ nữ các chi hội rất hào hứng tham gia. Các công trình, phần việc đều mang tính nhân văn hướng về hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn, để chị em có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Rõ nhất là cán bộ, hội viên đã góp quỹ mỗi người ít nhất 10 nghìn đồng trở lên để mua con giống trao cho hội viên khó khăn quay vòng. Đến nay, hội đã trao con giống gồm bò, lợn nái sinh sản và tiếp tục rà soát để trao thêm con giống cho hộ khó khăn khác.

Hội LHPN các xã: Thọ Phú, Thạch Bình, Hiền Kiệt, Thọ Bình, Quý Lộc, Ngọc Trạo, Yên Phú... là những đơn vị thực hiện sôi nổi công trình “Xây dựng và gắn biển 500 “Nhà sạch - vườn đẹp”, “Đường hoa phụ nữ”, “Hàng rào xanh”, “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, “Mỗi hộ một vườn rau sạch”. Hàng ngày và dịp cuối tuần, hội viên, phụ nữ tổ chức đồng loạt chăm sóc đường hoa, cây xanh, chỉnh trang tuyến đường, tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chị Bùi Thị Huyền Trang, Chủ tịch Hội LHPN xã Yên Phú, cho biết: "Trong dịp đặc biệt hướng đến ngày hội lớn của phụ nữ toàn quốc, các hoạt động này càng trở nên ý nghĩa và có sức lan tỏa. Tinh thần hào hứng phấn khởi của chị em được nhân lên, ai cũng tích cực tham gia”.

Ngay sau khi Hội LHPN tỉnh triển khai kế hoạch thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, hội cơ sở đã nhanh chóng cụ thể hóa những công trình, phần việc và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ hội viên phụ nữ. Hội LHPN các xã, phường, đơn vị trực thuộc đã thực hiện đợt thi đua cao điểm với nhiều kết quả nổi bật và đều vượt chỉ tiêu đề ra.

Đối với công trình “Lắp đặt mới 200 ngôi nhà xanh gây quỹ vì phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”, các đơn vị đã lắp đặt mới 281 “Ngôi nhà xanh” và thu gom phế liệu bán được gần 180 triệu đồng để tặng quà phụ nữ và trẻ em. Công trình xây dựng và gắn biển 500 “Nhà sạch - vườn đẹp”, “Đường hoa phụ nữ”, “Hàng rào xanh”, “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, “Mỗi hộ một vườn rau sạch”, Hội LHPN các xã, phường đã gắn mới hơn 2.300 biển “Nhà sạch - vườn đẹp”, 108 biển “Đường hoa phụ nữ”, “Hàng rào xanh”, “Đoạn đường phụ nữ tự quản”... Đối với công trình “10.000 phụ nữ Thanh Hóa tự tin chuyển đổi số”, các cấp hội duy trì và ra mắt nhiều mô hình liên quan đến chuyển đổi số, như: “Trợ lý AI - Phụ nữ Thanh Hóa sống tự tin - hiểu luật”, “Gia đình số”, “Chợ số”, “Chi hội số”...

Đối với công trình “Kết nối phụ nữ - Đồng hành phát triển” nhằm tăng cường đoàn kết, gắn bó, chia sẻ và hỗ trợ nhau trong công tác hội, phong trào phụ nữ và các hoạt động an sinh xã hội giữa hội LHPN các xã, phường đã được 13 đơn vị ký kết và tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ nhau. Công trình “Trao 1.000 con giống sinh kế cho phụ nghèo”, các cấp hội trao tặng gần 5.000 con giống các loại cho hội viên phụ nữ, tổng trị giá hơn 300 triệu đồng (vượt chỉ tiêu gần 4.000 con giống các loại).

Có thể nói, đợt thi đua cao điểm được triển khai sâu rộng tới các cấp hội đến nay vẫn tiếp tục được duy trì. Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến 19/6/2026, với những hiệu quả thiết thực của các công trình, phần việc thi đua, đã và đang góp phần khẳng định vai trò của tổ chức hội luôn sẵn sàng đồng hành với hội viên. Qua đó, phát huy sức mạnh đoàn kết, khơi dậy sức sáng tạo, đổi mới, ý thức trách nhiệm, tính chủ động của các cấp hội và toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh.

Bài và ảnh: Lê Hà