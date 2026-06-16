Tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, mở rộng cơ hội an cư

Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh, nhu cầu về nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội (NOXH) dành cho công nhân, người lao động và đối tượng thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng rõ rệt. Trước yêu cầu đó, tỉnh Thanh Hóa đang tập trung tháo gỡ “nút thắt”, tăng tốc triển khai các dự án, phấn đấu hoàn thành 11.503 căn hộ NOXH vào năm 2030 theo chỉ tiêu Chính phủ giao.

Thi công Dự án NOXH thuộc khu ở và dịch vụ Khu đô thị Bắc Cầu Hạc, phường Hàm Rồng. Ảnh: Việt Hương

Những ngày này, trên công trường Dự án NOXH thuộc khu ở và dịch vụ Khu đô thị Bắc cầu Hạc, phường Hàm Rồng, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Dự án được triển khai trên diện tích hơn 28.002,9m2, gồm 2 khu A, B, mỗi khu bố trí hai tòa nhà cao 25 tầng. Theo thiết kế, tầng 1 dành cho thương mại - dịch vụ và các tiện ích nội bộ; tầng 2 - 3 bố trí không gian kỹ thuật, bãi đỗ xe; từ tầng 4 đến tầng 25 là các căn hộ. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng do Liên danh Công ty CP Viet Incons - Công ty CP Vinaconex 21 - Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hà Nội làm chủ đầu tư. Riêng trong năm 2026, dự án phấn đấu hoàn thành 548 căn hộ ngay trong quý III.

Không chỉ riêng dự án này, nhiều công trình NOXH khác trên địa bàn cũng đang được triển khai tích cực. Tại Dự án NOXH thuộc Dự án số 1 trung tâm TP Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành) do Tập đoàn Vingroup - công ty CP làm chủ đầu tư, một số khối NOXH đã hiện hữu. Hệ thống hạ tầng như giao thông nội khu, điện chiếu sáng, cảnh quan cây xanh và các công trình dịch vụ thiết yếu cũng đã dần hoàn thiện. Riêng trong năm 2026, đơn vị tiếp tục phấn đấu trong quý II sẽ hoàn thành thêm 352 căn hộ thuộc khu đất NOXH 06, góp phần gia tăng nguồn cung nhà ở cho thị trường.

Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 13 dự án NOXH với tổng số 4.534 căn hộ, chủ yếu tập trung tại khu vực đô thị trung tâm. Điều đáng chú ý là tỷ lệ lấp đầy đạt xấp xỉ 100%, cho thấy nhu cầu thực tế rất lớn và ổn định. Con số này cũng phản ánh một thực tế NOXH không còn là phân khúc “bổ trợ”, mà đã trở thành nhu cầu thiết yếu của một bộ phận lớn người dân đô thị.

Trước xu hướng đó, Thanh Hóa cũng được giao thực hiện mục tiêu tăng tốc phát triển NOXH với lộ trình cụ thể: Năm 2026 hoàn thành khoảng 900 căn hộ; năm 2027 đạt 1.000 căn; năm 2028 khoảng 1.100 căn; năm 2029 đạt 1.150 căn và đến năm 2030 tăng lên 2.100 căn. Đây là mục tiêu cao, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trên địa bàn tỉnh hiện có 12 dự án NOXH đang triển khai với quy mô hơn 12.000 căn hộ, tập trung tại các phường Hạc Thành, Hàm Rồng, Quảng Phú... Nhiều dự án NOXH trên địa bàn đang được triển khai đúng lộ trình. Cụ thể, Dự án Nhà ở công nhân Khu Công nghiệp và đô thị Hoàng Long đã hoàn thành nghiệm thu, đưa vào sử dụng; Dự án NOXH tại khu dân cư Tân Thành ECO3 đang trong giai đoạn nghiệm thu, dự kiến bàn giao vào cuối tháng 6/2026; Dự án NOXH phường Quảng Thắng (nay là phường Đông Quang) đã hoàn thành nghiệm thu, đưa vào khai thác. Trong khi đó, Dự án NOXH thuộc Tổ hợp thương mại Mê Linh Plaza Thanh Hóa đã hoàn thành sàn tầng 3, tiếp tục thi công các hạng mục tiếp theo, bảo đảm tiến độ đề ra. Bên cạnh đó, một số dự án mới lựa chọn nhà đầu tư, như: NOXH tại khu tái định cư phường Quảng Thành, NOXH phường Phú Sơn đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục giao đất, chuẩn bị đầu tư, hứa hẹn bổ sung nguồn cung trong thời gian tới. Tỉnh cũng đã phê duyệt danh mục các khu đất phát triển NOXH tại các vị trí thuận lợi, triển khai các bước đề xuất danh mục dự án mới, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư nhằm tăng nguồn cung trong thời gian tới.

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển NOXH, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành tăng cường đôn đốc, giám sát tiến độ các dự án; đồng thời chủ động rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Trọng tâm là xử lý các vấn đề liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, phòng cháy, chữa cháy và các quy định pháp lý khác. Các chương trình đối thoại với doanh nghiệp được duy trì thường xuyên nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm hoàn thành theo đúng cam kết; sớm đưa sản phẩm ra thị trường, đáp ứng nhu cầu nhà ở trong giai đoạn 2026-2030.

Địa phương đặc biệt chú trọng bảo đảm tính minh bạch, công bằng trong tiếp cận chính sách NOXH. Các cơ quan chức năng được yêu cầu công khai đầy đủ điều kiện mua, thuê, thuê mua; đồng thời tăng cường giám sát nhằm bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng. Cùng với đó, các dự án NOXH được ưu tiên bố trí tại những khu vực có hạ tầng tương đối đồng bộ, gắn với hệ thống tiện ích công cộng, giáo dục, y tế và không gian sinh hoạt cộng đồng, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để người dân hiện thực hóa giấc mơ an cư nơi đô thị.

Với nền tảng chính sách ngày càng hoàn thiện, cùng sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, nguồn cung NOXH trên địa bàn tỉnh được kỳ vọng sẽ tăng mạnh trong thời gian tới, góp phần quan trọng vào bảo đảm an sinh xã hội và phát triển đô thị bền vững.

Việt Hương