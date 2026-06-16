Bảo vệ “lá chắn xanh” ven biển mùa du lịch

Những ngày hè, cùng với dòng người từ khắp nơi đổ về các bãi biển Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa... để nghỉ dưỡng, tham quan, vui chơi, công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) tại các địa phương ven biển cũng bước vào giai đoạn cao điểm.

Lực lượng chức năng phường Sầm Sơn tuyên truyền cho người dân và du khách nâng cao ý thức bảo vệ rừng tại khu vực núi Trường Lệ.

Có mặt tại khu vực núi Trường Lệ (phường Sầm Sơn) vào một ngày nắng như đổ lửa, dưới tán cây xanh là lớp lá thông khô ken dày, xen lẫn cành khô tích tụ qua nhiều năm. Chỉ cần một tàn lửa nhỏ hoặc sự bất cẩn của con người cũng có thể dẫn đến nguy cơ cháy rừng, gây hậu quả khó lường. Núi Trường Lệ từ lâu đã được xem là “lá phổi xanh” của du lịch biển Sầm Sơn, bởi không chỉ có giá trị về sinh thái, nơi đây còn gắn liền với nhiều địa danh tâm linh, danh thắng nổi tiếng, như: Đền Độc Cước, đền Cô Tiên, đền Tô Hiến Thành, hòn Trống Mái... Mỗi năm, khu vực này đón hàng triệu lượt du khách đến tham quan, chiêm bái. Điều đó đồng nghĩa với áp lực rất lớn đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng, đặc biệt trong mùa nắng nóng và cao điểm du lịch.

Theo thống kê, phường Sầm Sơn hiện có 150,43ha rừng, trong đó rừng đặc dụng 112,46ha, rừng phòng hộ 0,99ha và rừng sản xuất 36,98ha. Hệ sinh thái rừng chủ yếu gồm các loài cây thông, keo, bạch đàn, xà cừ... đóng vai trò quan trọng trong việc chống xói mòn, điều hòa khí hậu và tạo cảnh quan phục vụ phát triển du lịch. Ghi nhận thực tế cho thấy, tại các tuyến đường lên núi Trường Lệ, nhiều biển cảnh báo cháy rừng được lắp đặt ở những vị trí dễ quan sát. Nội dung tuyên truyền về bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng liên tục được phát trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, nhất là trong những ngày thời tiết nắng nóng kéo dài. Các tổ bảo vệ rừng thường xuyên tuần tra, kiểm tra tại những khu vực trọng điểm, nơi tập trung đông người hoặc có nguy cơ cháy cao. Các lực lượng công an, quân sự, đoàn thể, tổ dân phố đều được phân công nhiệm vụ cụ thể; sẵn sàng tham gia xử lý khi có tình huống phát sinh. Phương châm “4 tại chỗ” - gồm lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ được quán triệt nghiêm túc nhằm bảo đảm phát hiện sớm, xử lý nhanh, không để cháy lan trên diện rộng.

Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Sầm Sơn, cho biết: “Mùa hè là thời điểm lượng du khách đến Sầm Sơn tăng rất cao, trong khi thời tiết nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Là đơn vị được UBND phường Sầm Sơn giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng trên núi Trường Lệ với tổng diện tích 112,47ha rừng trồng, trung tâm xác định công tác bảo vệ rừng và PCCCR là nhiệm vụ trọng tâm. Đơn vị bố trí lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách thường xuyên kiểm tra, theo dõi về công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng và PCCCR ở các khu phố trọng điểm trong mùa khô hanh, nắng nóng kéo dài. Cùng với đó, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách tăng cường tuyên truyền để người dân và du khách nâng cao ý thức, tuyệt đối không sử dụng lửa tùy tiện trong và ven rừng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và chủ động phòng ngừa nên nhiều năm liền trên địa bàn không xảy ra cháy rừng”.

Theo cảnh báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Thanh Hóa, từ tháng 5 đến tháng 7/2026, trên địa bàn tỉnh nắng nóng tiếp tục gia tăng, có khả năng xảy ra từ 9 - 11 đợt, trong đó có 3 - 4 đợt nắng nóng gay gắt, kéo dài và cường độ nắng nóng có thể gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2025. Mới đây (ngày 1/6/2026), Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cảnh báo nguy cơ cháy rừng được dự báo ở cấp III (cấp cao) và cấp IV (cấp nguy hiểm). Trong đó, các địa phương ven biển, như: các xã Tiên Trang, Quảng Chính, Quảng Bình, Quảng Ninh và các phường Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn đang ở cấp III. Đáng chú ý, có xã Hoằng Tiến và các phường Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Hải Bình... ở cấp IV, cấp nguy hiểm, đòi hỏi các địa phương, lực lượng kiểm lâm phải thường xuyên theo dõi, giám sát và triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm.

Theo ông Hoàng Minh Chuyên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa: “Mùa du lịch biển là thời điểm lượng người vào rừng, tham quan các danh thắng, đền chùa ven núi tăng đột biến. Vì vậy, công tác tuyên truyền, kiểm tra và kiểm soát các nguồn lửa được xác định là giải pháp then chốt. Chi cục yêu cầu các hạt kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, chủ rừng và các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, trực gác 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ rừng và PCCCR. Bên cạnh đó, lực lượng kiểm lâm thường xuyên phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân và du khách tại các điểm tâm linh, du lịch nổi tiếng ở các xã, phường ven biển về việc sử dụng lửa an toàn, không đốt vàng mã tùy tiện, không hút thuốc hoặc đốt lửa trong khu vực rừng và ven rừng; không bẻ cành, chặt phá cây xanh làm ảnh hưởng đến cảnh quan sinh thái”.

Giữa nhịp sống sôi động của mùa du lịch biển, những cánh rừng xanh khu vực ven biển đang được gìn giữ với tinh thần, trách nhiệm cao của lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương và người dân. Không chỉ là “lá phổi xanh” điều hòa môi trường, bảo vệ cảnh quan, những cánh rừng ấy còn là tài sản vô giá, góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng có cho du lịch biển của tỉnh.

Bài và ảnh: Lê Hợi