Nhiều điểm mới trong sát hạch lái xe: Tăng câu hỏi, bỏ thi mô phỏng

Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, phân tích dữ liệu về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (tai nạn giao thông, xử lý vi phạm) cho thấy, người lái xe sau khi sát hạch được cấp bằng chỉ có kỹ thuật điều khiển xe mà không được trang bị kỹ năng khi tham gia giao thông.

Giám thị kiểm tra thủ tục trước khi thí sinh thi sát hạch. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Nhiều người mang thói quen xấu, ích kỷ như không biết nhường đường, xếp hàng; phóng nhanh, vượt ẩu; sử dụng rượu bia, chất kích thích. Ngay cả việc sử dụng còi, đèn xe cũng không đúng quy định (lái xe tải bóp còi hơi làm người đi xe máy giật mình, gây nguy hiểm)...

Từ thực tế này, Cục Cảnh sát Giao thông đã tham mưu Bộ Công an nhiều nội dung mới trong công tác sát hạch, quản lý lái xe theo hướng quy định chặt chẽ hơn nội dung sát hạch, phù hợp với thực tiễn hoạt động giao thông vận tải, đảm bảo người được cấp giấy phép có đạo đức lái xe (không dám lái ẩu, coi thường pháp luật), có kỹ năng tốt khi điều khiển xe trên đường.

Trong đó, thực hiện việc nhận diện thí sinh theo hệ thống thiết bị, phần mềm ứng dụng định danh và xác thực điện tử.

Về quy định bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính, học viên vẫn có thể học bài mô phỏng để tăng thêm kỹ năng xử lý tình huống, nhưng không thi bài thi này như trước đây.

Học viên sẽ phải thi tuần tự từ lý thuyết đến hai bài thi thực hành và tình huống với môtô; thi từ lý thuyết-sa hình-đường trường với ôtô, phải đỗ lần lượt các phần thi đó mới được thi phần tiếp theo.

Số lượng câu hỏi sát hạch lý thuyết sẽ tăng lên. Theo đó, số câu hỏi trong bài sát hạch môtô hạng A, A1 tăng từ 25 câu lên 40 câu, thời gian làm bài từ 19 phút lên 27 phút, người thi đạt khi trả lời đúng 36/40 câu.

Số câu hỏi bài thi sát hạch ôtô hạng B tăng từ 30 câu lên 50 câu, thời gian làm bài từ 20 phút lên 33 phút, người thi đạt khi trả lời đúng 45/50 câu.

Nội dung câu hỏi xóa kiểu “học mẹo, thi mẹo,” bổ sung thêm nhận thức về Bộ luật Hình sự liên quan đến nhóm tội phạm quy định về giao thông; pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; nhận thức về phòng ngừa tai nạn giao thông...

Nội dung sát hạch thực hành lái xe môtô bổ sung cách xử lý 11 tình huống giả định trên đường như: Xử lý tình huống từ đường nhánh ra đường chính hoặc từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên; xử lý tình huống chuyển hướng quay đầu; xử lý tình huống vượt xe...

Đoạn đường sát hạch thực hành lái xe ôtô tối thiểu 5 km, phải có mật độ tham gia giao thông vừa phải và bảo đảm có đầy đủ tình huống giao thông gồm: Ngã ba; ngã tư; đường nhánh ra đường chính hoặc đường không ưu tiên ra đường ưu tiên; vòng xuyến, đèn tín hiệu giao thông, lối dành cho người đi bộ sang đường.

Người thi phải thực hiện 12 bài sát hạch, gồm: kiểm tra an toàn xe và xuất phát; vượt xe; tăng tốc, chuyển làn (được thực hiện căn cứ điều kiện thực tế về cơ sở hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông); chuyển hướng rẽ trái; chuyển hướng rẽ phải; chuyển hướng quay đầu; tránh xe đi ngược chiều; nhường đường cho người đi bộ hoặc xe lăn của người khuyết tật qua đường; dừng xe, mở cửa xe khi gặp tình huống nguy hiểm.

Bên cạnh đó là bài xử lý tình huống từ đường nhánh ra đường chính hoặc từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên; chấp hành tín hiệu đèn giao thông (được thực hiện căn cứ điều kiện thực tế về cơ sở hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông); mở cửa xe và kết thúc. Các bài thi này có thể thực hiện nhiều lần, không theo thứ tự.

Một trong những điểm mới khác là giảm thời gian cấp giấy phép lái xe từ 7 ngày xuống 3,5 ngày, thời gian tích hợp dữ liệu điện tử từ 3 ngày xuống 2 giờ.

Giảm thời gian đổi giấy phép lái xe từ 5 ngày xuống 2,5 ngày, thời gian tích hợp dữ liệu điện tử từ 3 ngày xuống 1 ngày.

Thời gian cấp giấy phép lái xe quốc tế cũng giảm từ 5 ngày xuống 2,5 ngày./.

Theo TTXVN