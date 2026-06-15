Trao di ảnh phục chế tặng thân nhân gia đình liệt sĩ

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 15/6, Ủy ban MTTQ xã Quảng Ninh phối hợp với Đoàn Thanh niên xã và Team Lee tổ chức chương trình trao tặng di ảnh phục chế và quà tri ân các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn, xã Quảng Ninh và Team Lee trao tặng di ảnh phục chế tri ân gia đình liệt sĩ trên địa bàn.

Xã Quảng Ninh là địa phương có truyền thống cách mạng, với 389 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách.

Chương trình trao tặng di ảnh phục chế cho thân nhân các gia đình liệt sĩ là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đền ơn đáp nghĩa, thể hiện sự biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước.

Thân nhân các liệt sĩ xúc động đón nhận những bức di ảnh được phục dựng từ các tấm ảnh cũ đã phai mờ theo thời gian.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 80 di ảnh liệt sĩ được phục chế, chỉnh sửa công phu cùng 80 suất quà tri ân với tổng trị giá gần 50 triệu đồng đến thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn xã.

Những bức ảnh cũ đã phai màu theo thời gian được phục dựng rõ nét, góp phần lưu giữ hình ảnh của những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Những bức chân dung liệt sĩ được Team Lee phục chế, góp phần lưu giữ hình ảnh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thân nhân liệt sĩ nghẹn ngào khi nhìn lại chân dung người thân qua từng đường nét được khôi phục gần như nguyên vẹn.

Đặc biệt, đồng hành cùng chương trình là Team Lee, nhóm gồm các bạn trẻ đang sinh sống và làm việc tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Dù công tác ở những lĩnh vực khác nhau, các thành viên đều chung tình yêu quê hương, đất nước và mong muốn lan tỏa các giá trị nhân văn.

Với thế mạnh về công nghệ đồ họa, nhóm đã dành nhiều thời gian, tâm huyết để sưu tầm, chỉnh sửa và phục dựng những bức ảnh liệt sĩ đã bị hư hỏng, mờ nhòe, giúp các gia đình có được những di ảnh trang trọng để tưởng nhớ người thân.

Rất nhiều thân nhân liệt sĩ xúc động khi lần đầu được đón nhận những bức di ảnh được phục chế sắc nét sau nhiều năm chỉ còn lưu giữ những tấm ảnh cũ đã bạc màu.

Việc trao tặng di ảnh phục chế không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là món quà tinh thần đặc biệt, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc.

Hoạt động cũng thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng của dân tộc.

Phương Đỗ